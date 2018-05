Ferguson | il calcio prega per Sir Alex | quanti messaggi da tutto il mondo

Il mondo del calcio fa il tifo per Ferguson : rimettiti presto Sir Alex! - FOTO : Sir Alex Ferguson è stato operato d'urgenza per un'emorragia celebrare, le sue condizioni resterebbero comunque gravi

Calcio - paura per Sir Alex Ferguson : emorragia cerebrale - operato d’urgenza : Calcio, paura per Sir Alex Ferguson: emorragia cerebrale, operato d’urgenza Calcio, paura per Sir Alex Ferguson: emorragia cerebrale, operato d’urgenza Continua a leggere

Calcio : Alex Ferguson ricoverato in ospedale in gravi condizioni per un’emorragia cerebrale : Non belle notizie per gli appassionati di Calcio arrivano dall’Inghilterra. Il leggendario ex tecnico del Manchester United Alex Ferguson è stato ricoverato in ospedale, in gravi condizioni a causa di un’emorragia cerebrale. Una notizia confermata alle 21 italiane dal comunicato ufficiale dei Red Devils: “Sir Alex Ferguson è stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. La procedura si è svolta nel migliore dei modi, ma avrà ...