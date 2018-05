Fantocci di Salvini appesi a testa in giù

Napoli - spuntano Fantocci 'anti Salvini' con svastica : Due fantocci con una maglia verde, la scritta "Noi con Salvini" e una svastica, sono stati trovati appesi a testa in giù a Quarto , Napoli, , in piazzale Europa e in piazza Santa Maria, a qualche ...

Napoli - Fantocci con maglietta di ‘Noi con Salvini’ e svastica appesi a testa in giù in piazza a Quarto : Due fantocci con una maglia verde e la scritta “Noi con Salvini” e una svastica sono stati trovati domenica mattina appesi in piazzale Europa e in piazza Santa Maria a Quarto, nel napoletano, a pochi metri dal monumento che ricorda i caduti nelle due guerre mondiali. Tra poco più di un mese il Comune voterà per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale dopo che la maggioranza di Rosa Capuozzo, eletta ...

