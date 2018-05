Fantocci anti-Salvini con la svastica nel Napoletano Il leader leghista | ' Non ho paura'

Fantocci anti Salvini con la svastica nel napoletano. Leader della Lega : "Vigliacchi" : L'intimidazione era in piazza a Quarto dove tra meno di un mese si vota per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale

Napoli - appesi Fantocci anti-Salvini : 17.45 A Quarto (NA) sono stati trovati due fantocci appesi a testa in giù, con una maglia verde, la scritta "Noi con Salvini" e una svastica. Erano in piazzale Europa e piazza Santa Maria, a qualche metro dal monumento ai caduti delle due guerre. Tra poco più di un mese, nella cittadina si andrà al voto per il rinnovo del sindaco. A segnalare il fatto,Giarrusso, candidato del centrodestra. "Intimidazioni vigliacche, non ho paura e vado ...

25 APRILE - PENTOLACCIA PER BIMBI CON FantocciO DI MUSSOLINI/ Bastonate per i dolci - nessuna retromarcia Antifa : Duce preso a Bastonate, FANTOCCIO Antifascista a Macerata colpito: al suo interno caramelle e dolci. I bambini portati a colpire il FANTOCCIO di Benito MUSSOLINI in Piazza Battisti.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:04:00 GMT)