Famiglia distrutta in un incidente | morti genitori e figlia

Torino - intera Famiglia distrutta in un incidente stradale : Tre persone hanno perso la vita per uno scontro frontale tra due veicoli: si tratta di due coniugi di 74 e 75 anni e della loro figlia di 49 anni.Continua a leggere

Lutto nel ciclismo - a 25 anni trovato morto nel letto dal papà : "La nostra Famiglia è distrutta" : Un altro Lutto sconvolge il mondo del ciclismo: è morto il 25enne belga Jeroen Goeleven. Tesserato per lo Snake Cycling Team, Goeleven è deceduto nel sonno. A trovarlo nel letto della sua camera dal padre...

Famiglia distrutta in un incidente frontale : morto anche bimbo di 2 anni. Commozione ai funerali : Chiesa gremita ad Ascoli Piceno per l'addio al piccolo Salvatore di 2 anni e ai genitori Francesca e Sebastiano, la giovane Famiglia sterminata lunedì in un incidente sulla circonvallazione di Foggia. Stavano tornando nelle Marche dopo aver passato Pasqua in Sicilia.Continua a leggere

“Tutti morti”. Terribile incidente - la Famiglia distrutta. L’impatto non ha lasciato scampo ai genitori e al piccolo di 1 anno e mezzo : Tre morti. È il drammatico bilancio di uno schianto avvenuto stamani nei pressi di Foggia. Vittima un’intera famiglia, i due genitori poco più che trentenni e il loro bambino di un anno e mezzo. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente. Forse una distrazione, o l’asfalto reso viscido dalla pioggioa, alla base del Terribile sinistro che ha sconvolto un’intera comunità. Lo schianto, a quanto si apprende, è avvenuto poco ...

Gravissimo incidente stradale : distrutta un'intera Famiglia : Terribile incidente stradale alle porte di Foggia questa mattina, dopo dopo le 9, lungo la Statale 673. Una giovane famiglia distrutta e un ferito: è questo il drammatico bilancio del...

Tragico frontale - Famiglia distrutta : morti padre - madre e il figlio di un anno e mezzo : Nel terribile incidente stradale ferito gravemente anche il conducente dell'altra vettura, un 49enne che viaggiava nel senso opposto di marcia.Continua a leggere

“Una Famiglia distrutta”. Andavano dalla sorella morente. Poi la distrazione e lo schianto. Una brutta storia dalle strade italiane : Una famiglia distrutta, vittima di un destino atroce. Una sorella in fin di vita in ospedale. Le altre tre che decidono di andarla ad assistere e montano in auto il mattino presto. Sono le 7 di mattina, la strada e libera. Pochi mezzi in transito, un furgone del corriere espresso Bartolini che in quel momento passa a meno di un chilometro dalla destinazione delle tre donne. Forse una distrazione e lo schianto che ha visto coinvolta anche ...

Navigatore dice di fare inversione a U sulla superstrada - Famiglia distrutta nello schianto : Il guidatore che non conosceva la zona ha eseguito alla lettera ma è stato travolto da un'altra vettura in arrivo, è rimasto ucciso insieme alla mogie e ai suoi genitori.Continua a leggere

California. Giù dalla scogliera - Famiglia distrutta : 5 morti. I bimbi sbalzati fuori dall’auto : Lo sconvolgente incidente è avvenuto sulla Pacific Coast Highway in California, vicino a Mendocino. Due donne e tre bambini sono deceduti dopo un volo di 30 metri. Ancora da chiarire le cause del dramma.Continua a leggere

“Mamma - mi aiuti?”. A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle. Non riesce più ad allacciarsi le scarpe - la madre sottovaluta - la tragedia. Una piccola caduta in campo - poi l’ospedale. Una Famiglia distrutta : “Il nostro mondo si è frantumato” : Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10 anni nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le ...

