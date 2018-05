Eurovision 2018 | Ermal Meta e Fabrizio Moro conquisteranno l’Europa?

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Francia - Germania e Regno Unito. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018 per l’Italia : come seguire e sostenere il duo a Lisbona : Countdown partito per la performance di Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision 2018: il duo di cantautori già trionfatore del Festival di Sanremo è pronto a rappresentare l'Italia durante la 63esima edizione dell'Eurovision Song Contest a Lisbona. Per l'occasione, i fanclub dei due artisti si sono uniti per il sostegno sul web e sui social dei propri beniamini: attraverso il profilo ufficiale della fanbase I Lupi di Ermal, sono stati resi ...

L'arrivo di Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision 2018 : le prime prove con Non mi avete fatto niente - video - : ... un inno contro la paura del terrorismo che negli ultimi anni ha devastato l'Europa e tutto il mondo. In particolare, per la prima volta nella storia delle partecipazioni eurovisive , i due cantanti ...

L’arrivo di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018 : le prime prove con Non mi avete fatto niente (video) : L'arrivo di Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision 2018 per le prime prove in vista della grande serata finale all'Altice Arena di Lisbona, in programma il 12 maggio. Il duo di cantautori italiani rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest di Lisbona e porterà in tutte Europa il messaggio di pace e l'inno alla rivalsa di Non mi avete fatto niente, brano con cui si sono aggiudicati la vittoria al 68esimo Festival di ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Montenegro - Slovenia e Ucraina. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Ungheria - Lettonia e Svezia. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Eurovision Song Contest 2018 : la novità che cambia i giochi : Ormai è tutto pronto all’Altice Arena di Lisbona dove, dall’8 al 12 maggio, si terrà la 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Milioni di telespettatori sono pronti a sintonizzarsi in Eurovisione e a fare il tifo per il proprio paese, ma eventualmente anche per altri. Infatti, chi segue il festival da casa e ha voglia di esprimersi, può televotare tutte le nazioni in gara tranne la propria. Una regola introdotta ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Georgia - Polonia e Malta. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Moldavia - Paesi Bassi e Australia. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di San Marino - Danimarca e Russia. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Eurovision 2018 : svelate le giurie - ecco quelle di Italia e San Marino : ... classe 1965, cantante soprano nonché docente di studio musicale diplomata in chitarra classica Antonella Nesi classe 1969, giornalista di Adnkronos, dove si occupa di cultura e spettacoli Sandro ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Norvegia - Romania e Serbia. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Svizzera - Irlanda e Cipro. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Grecia - Finlandia e Armenia. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...