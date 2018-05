Europa | che bagarre! Tre scontri diretti | Lazio-Inter e Atalanta-Milan-Fiorentina

Il Milan non sbaglia - successo che mantiene la squadra di Gattuso in corsa per l’Europa League : Verona ko ed ufficialmente in B [FOTO] : 1/18 Spada/LaPresse ...

Burnley - il club vola in Europa League : intitolato un pub a Sean Dyche - dove può bere gratis - : Che effetto può fare entrare in un pub che porta il proprio nome? Per informazioni basta chiedere a Sean Dyche, ex calciatore, di mestiere allenatore, che col suo Burnley ha scritto un piccolo ...

Sicurezza stradale 2018 : statistiche - nuove strategie - confronto Italia Europa e USA : Quando un automobilista interagisce con il cellulare , sms, streaming video, e-mail, ecc., distoglie gli occhi dalla strada per diversi secondi alla volta. Una ricerca dimostra che l'uso del ...

Non solo Tim : ?perché l’Europa è diventata terra di conquista dei fondi attivisti Usa : Elliott, protagonista nella battaglia Tim, è stato il fondo più attivo in Europa ma tanti altri hedge hanno spostato il mirino sulle società quotate del Vecchio Continente...

L’appello di Nicchi : “Var anche in Europa - certi errori non ci sarebbero stati” : Nelle ultime gara in Europa errori clamorosi da parte degli arbitri in Champions League ed Europa League in particolar modo nella gara tra Roma e Liverpool ma anche in quella di ieri tra Salisburgo e Marsiglia con il gol qualificazione ospite nato da un calcio d’angolo inesistente. Ecco le parole di Nicchi, numero uno dell’Aia, alla Gazzetta dello Sport: “noi siamo partiti in anticipo perché abbiamo un gruppo di arbitri fantastico. ...

Il Var anche in Europa : ora si apre uno spiraglio : ROMA - Fra Nyon e Zurigo ci sono 268 chilometri di strade e autostrade varie. Fra qualche settimana, però, la sede della Uefa di Route de Genève potrebbe essere molto più vicina a quella della Fifa , ...

Un'altra occasione persa dall'Europa. La Comunicazione che ignora i cittadini : Si avvertiva che la Commissione Europea stesse per perdere Un'altra occasione con la Comunicazione sul Bilancio 2021-27, che avvia un anno di negoziato. Ora ne abbiamo la certezza. Abbiamo certezza della distanza di Bruxelles dalle difficoltà di milioni e milioni di cittadini, dalla consapevolezza che l'erosione delle basi di "giustizia" del disegno europeo ne sta minando il proseguimento. Certo, in quella Comunicazione ci sono anche ...

Asus Zenfone Live L1 con Android Go ufficiale : dovrebbe arrivare anche in Europa : Svelato il nuovo Asus Zenfone Live L1 il primo smartphone con sistema operativo Android Go dell’azienda asiatica che dovrebbe arrivare anche in Europa: le principale caratteristiche.Come molti di voi sanno già Google ha sviluppato alcuni progetti paralleli al quello del sistema operativo Android standard: stiamo parlando di Android One e Android Go.Android Go più nello specifico riguarda lo sviluppo di un sistema operativo leggero e veloce ...

Giro d’Italia al via tra le polemiche : accuse di doping per Froome. Si parte in Israele : prima volta fuori dall’Europa : La credibilità è la capacità che una persona ha di ispirare fiducia, di ottenere credito e riconoscimento. Chris Froome, almeno per il momento, l’ha persa. E con lui rischia di perderla anche tutto il Giro d’Italia al via da Gerusalemme. Il britannico del Team Sky è il grande nome di questa 101esima edizione della corsa rosa, l’imbattibile che dopo aver conquistato tre Tour de France in fila e anche l’ultima Vuelta di Spagna si ripresenta ...

Atletico Madrid-Arsenal - su che canale vederla in tv? Programma - orario e probabili formazioni del ritorno di Europa League : Siamo giunti al secondo atto della semifinale “nobile” dell’Europa League 2018: Atletico Madrid-Arsenal. Sarà grande spettacolo al Wanda Metropolitano di Madrid (ore 21.05) tra i Colchoneros ed i Gunners. Il punteggio dell’andata, 1-1, lascia ancora tutto aperto con le due squadre che battaglieranno per conquistare la finale che si disputerà al Parc Olympique Lyonnais di Lione il 16 maggio. I padroni di casa (che saranno ...

Salisburgo-Marsiglia - su che canale vederla in tv? Programma - orario e probabili formazioni del ritorno di Europa League : Dopo il 2-0 subito a Marsiglia all’andata, il Salisburgo è chiamato nuovamente all’impresa: per accedere alla finale di Europa League, questa sera i campioni d’Austria dovranno ribaltare ancora una volta un passivo di due reti, per poi potersi andare a giocare il trofeo nell’ultimo atto a Lione, in Francia. La partita, come detto, avrà inizio alle 21.05 di questa sera e verrà trasmessa in tv da Sky Sport 3 e Sky Calcio 2, ...

Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage/ Su Rai 2 i migliori sketch : 37 repliche sold out in Italia e Europa : Lo spettacolo “Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage” va in onda questa sera, mercoledì 2 maggio, su Rai 2. Il meglio degli sketch del trio comico più famoso d'Italia.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:53:00 GMT)

Rallenta la crescita in Europa e scricchiola anche la ripresa in Italia : Rallenta la crescita in Europa e scricchiola anche la forza della ripresa in Italia. La stima flash dell’Istat sul primo trimestre del 2018 conferma che l’Italia resta un passo...

Le campagne sono rimaste senza zucchero. Così l'Europa ci ha messo ko : Montagne di zucchero dividono Francia e Germania dall'Italia. I due Paesi che dettano regole di comportamento economico su tutto stanno anche brigando per ridurre, e forse cancellare, la coltivazione della barbabietola in Italia. L'asse Parigi-Berlino funziona alla grande dopo che, il 30 settembre scorso, il regime delle quote produttive fissato da Bruxelles è stato eliminato come esito finale della riforma varata nel 2006. C'erano una volta le ...