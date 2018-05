Equitazione | Longines Global Champions Tour 2018 | Ben Maher in trionfo a Madrid! Brividi

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi a Madrid per dare una svolta alla stagione : Parata di stelle a Madrid (Spagna) tra venerdì 4 e domenica 6 maggio, quando andrà in scena la quarta tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Un parterre de rois impreziosirà un appuntamento che si preannuncia di fondamentale importanza per definire le gerarchie in una competizione che finora ha espresso grande equilibrio e ha incoronato il britannico Scott Brash, l’australiana Edwina Tops-Alexander e il belga Gregory Wathelet. E ...

Equitazione - Longines Masters 2018 : McLain Ward domina a New York! Sul podio Fredricson e Ballard - ottima prova per Emanuele Gaudiano : Un fenomeno sfreccia a New York (USA) e conquista l’ultima tappa del Longines Masters 2017-2018. Lo statunitense McLain Ward ha trionfato nell’ultima prova del trittico dedicato al salto ostacoli, le cui gare precedenti si erano svolte a Parigi e Hong Kong. Ward ha messo in fila tutti i suoi avversari realizzando due percorsi netti in sella a Clinta e chiudendo il barrage in 34”92, quanto bastava per tenersi alle spalle lo svedese ...

Equitazione - Longines Masters 2018 : sarà sfida Europa-USA a New York - Beezie Madden e McLain Ward contro le stelle del Vecchio Continente : L’Europa sfida la pattuglia made in USA nella terza ed ultima tappa del Longines Masters 2017-2018, che andrà in scena tra giovedì 26 e domenica 29 aprile a New York. Dopo la vittoria del belga Gregory Wathelet a Parigi e il trionfo del tedesco Christian Ahlmann ad Hong Kong, la sfida si rinnova con una componente statunitense decisamente più folta e pronta a fare la voce grossa contro atleti di notevole spessore internazionale e di grande ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Gregory Wathelet padrone a Shanghai! Lorenzo De Luca nella top ten : Shanghai stavolta non si rivela propizia per i colori italiani. La terza tappa del Longines Global Champions Tour 2018 reca la firma del belga Gregory Wathelet, straordinario protagonista con due percorsi netti in sella a Coree e un barrage velocissimo in 37”91, che gli ha consentito di tenersi alle spalle il britannico Ben Maher, secondo con due netti e il tempo di 38”55 con Explosion W, e il tedesco Daniel Deusser, ultimo a scendere in pista, ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Shanghai evoca dolci ricordi a Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi. La Cina sarà ancora a tinte azzurre? : Una tappa speciale attende Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, impegnati nel Longines Global Champions Tour 2018. A Shanghai, infatti, i due azzurri un anno fa monopolizzarono il podio, mettendo in mostra al mnodo intero il loro straordinario talento e dando il via all’annata superba dell’Italia, divenuta ormai una potenza mondiale nel salto ostacoli. De Luca trionfò in Cina e balzò di colpo al comando della competizione, mentre Zorzi ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Edwina Tops-Alexander regina a miami Beach! Mohammed e Kenny sul podio. Non brilla Alberto Zorzi : Suona l’inno australiano a miami Beach in occasione della seconda tappa del Longines Global Champions Tour 2018. A trionfare è Edwina Tops-Alexander, che realizza due splendidi percorsi netti in sella a California e si impone col tempo fantastico di 32”07, staccando di oltre 3 secondi il qatariota Bassem Mohammed, l’unico in grado di emulare l’amazzone aussie e di realizzare due prove senza errori, fermando il cronometro su ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca a caccia di un grande risultato a Miami Beach : Dopo la vittoria di Scott Brash nella prima tappa a Mexico City, il Longines Global Champions Tour 2018 resta in America e si sposta a Miami Beach, dove tra giovedì 5 e sabato 7 aprile andrà in scena il secondo appuntamento della competizione che un anno fa segnò l’inizio della grande annata del Salto Ostacoli azzurro. I migliori interpreti della specialità entreranno in scena con l’obiettivo di portare a casa un successo di ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca secondo nell’ultima prova a Mexico City! Tre italiani nella top ten - weekend fantastico per i colori azzurri : Italia stellare a Mexico City, dove è andata in scena la prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Dopo il terzo posto di Alberto Zorzi nel Grand Prix che assegna punti per la classifica generale del LGCT, è arrivato un altro podio grazie a Lorenzo De Luca, che in sella a Limestone Grey ha ottenuto una splendida seconda posizione nella gara che ha chiuso il programma del CSI5* messicano. De Luca ha realizzato due netti e ha concluso ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Martin Fuchs si impone a Mexico City - sul podio Bruynseels e van der Vleuten. Quarto posto per Lorenzo De Luca : Lorenzo De Luca torna in grande spolvero e sfiora il podio a Mexico City in occasione della prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. L’azzurro, in sella ad Armitages Boy, ha concluso la sua prova al Quarto posto, realizzando due percorsi netti e chiudendo il barrage in 43”40, privilegiando la precisione sulla velocità e restando alle spalle degli unici ulteriori tre binomi che hanno completato i due percorsi senza errori. A ...