Emma : 'Non so dire le bugie anche quando dovrei' : Nel suo mondo lo ha mai subito? 'Nel mio ambiente bisogna mantenere alta la guardia per non essere sopraffatte, ma non mi piace generalizzare. Ho incontrato uomini meravigliosi e donne stronze, e ...

Uomini e Donne : Ennio torna ma non per GEmma Galgani : Gemma Galgani: il suo ex Ennio annuncia il ritorno a Uomini e Donne Forse tanti telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne non se lo ricorderanno, ma molti anni fa in quello studio la dama Gemma Galgani ha conosciuto Ennio Zingarelli, innamorandosene perdutamente. La loro relazione ha appassionato molto gli spettatori, e tutto sembrava procedere per il meglio. Tuttavia, dopo un paio di mesi, sono emerse le prime differenze caratteriali. ...

“Lo tengono nascosto - ma… “. Giorgio Manetti e GEmma Galgani - segreto svelato. Scoop clamoroso al trono over : “C’è chi è pronto a giurarlo”. E la telenovela non solo continua - ma si fa ancora più interessante… : Al trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Gemma Galgani discutono una settimana sì e una settimana no. Quando c’è tregua, allora si dedicano ad altri pretendenti o giustificano le segnalazioni arrivate alla redazione, il tutto condito dalle solite invettive di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di base sono loro, il Gabbiano e la Dama per eccellenza, i protagonisti assoluti della sezione del programma di Maria De Filippi ...

Ragazzo di 22 anni trovato morto a Roma. Parla la fidanzata Emma : "Ci amavamo - non volevamo lasciarci più" : «Ci amavamo», dice. Emma G., raggiunta dal Corriere della Sera. La voce tremante di chi è ancora sotto choc. Da due giorni indagata per la morte del compagno Giuseppe De Vito Piscicelli, trovato morto lo scorso 1 maggio nel suo appartamento in zona Parioli, a Roma.La ragazza, 23 anni, che si frequentava con Piscitelli da circa un mese e mezzo, fatica a reagire:«Non volevamo lasciarci più. Eravamo e ci sentivamo ...

Emma delusa : 'Il mio album non ha fatto i numeri che mi aspettavo' : Emma Marrone: duetto tutto da ridere con Cattelan - GUARDA Foto: Kat Irlin In questo caso Emma fa da sola e va subito al dunque per spiegare ai ragazzi di Amici quanto sia difficile il mondo della ...

Emma MARRONE E NADIA TOFFA INSIEME IN UNA FOTO / L'inviata delle Iene : "Non cambiare mai" : EMMA MARRONE e NADIA TOFFA si sono lasciate immortalare in una FOTO nel corso della diretta delle Iene. Nello scatto sui social il tenero botta e risposta(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:45:00 GMT)

Amici Serale 2018 : Emma Marrone - Biondo e l'autotune/ Stefano De Martino e Marco Bocci - ex che non fanno paura : La quarta puntata di Amici Serale 2018 viene vinta da Irama ma Biondo e il suo auto-tune resta l'argomento principale; commozione per il monologo di Emma Marrone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:28:00 GMT)

Amici17 - Emma Marrone consola Bryan e parla del flop del suo ultimo disco : In Italia se non vendi - non vali : La quarta puntata del serale di Amici è stata ricca di ospiti tra cui Emma Marrone che ha ricoperto anche i panni di giurato della Commissione Esterna sostituendo Ermal Meta, impegnato in un concerto. ...

Amici 17 - Emma Marrone "rimprovera" Geppi Cucciari : "Non hai notato che ci sono due miei ex fidanzati?" : Emma Marrone è stata una degli ospiti della quarta puntata del serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.La cantante salentina, oltre ad essersi esibita in apertura di puntata, nell'esibizione corale della prima fase insieme alla squadra dei Bianchi, in duetto con Irama nella seconda fase del programma e in chiusura di puntata, alle ore 1:10, con il suo ultimo singolo Mi parli piano, ha anche ...

Emma Marrone sul flop di Essere qui ad Amici (video) : “Il mio disco più bello non vende : in Italia pronti a pugnalarti” : L'ammissione di Emma Marrone sul flop di Essere qui durante il serale di Amici di Maria De Filippi del 28 aprile ha spiazzato tutti: in quello che era partito come un discorso a sostegno del ballerino Bryan, in crisi dopo le difficoltà delle ultime settimane, la cantante salentina si è sfogata parlando apertamente dei risultati non brillanti del suo ultimo album in studio. Pubblicato a gennaio scorso, anticipato dal singolo L'isola, Essere ...

Emma Marrone duetta con Irama in Il Paradiso Non Esiste dopo la lettera di Giulia Michelini (video) : Emma Marrone duetta con Irama ad Amici di Maria De Filippi, durante il 4° appuntamento con la fase serale. In diretta su Canale 5, sabato 28 aprile, Emma Marrone duetta con Irama sulle note della canzone Il Paradiso Non Esiste. Non solo l'apertura di puntata nella prima fase, per la corale con la squadra bianca, ma anche un duetto con un singolo concorrente: Emma Marrone ad Amici 2018 è l'ospite d'eccezione della serata e siede in giuria in ...

ERMAL META NON C'È AD AMICI 2018/ Perché? Emma Marrone al suo posto? : ERMAL META non c'è nella quarta puntata del serale di AMICI 2018. Perchè? Il cantante impegnato in un concerto al Mediolanum Forum di Assago. Emma Marrone al suo posto?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:13:00 GMT)

Giorgio Manetti e il bacio a GEmma Galgani : 'Non illudo nessuno' : ROMA - 'Al Maurizio Costanzo Show c'è una bellissima atmosfera, Gemma mi era seduta accanto e io mi sono mostrato nei suoi confronti educato e premuroso, com'è mia abitudine comportarmi quando no al ...

U&D - Giorgio Manetti e la verità sul bacio a GEmma Galgani : «Non illudo nessuno - sarebbe stato scortese non farlo» : Gemma contro Giorgio: 'Mi ha offesa troppe volte, la porta è chiusa per sempre!' Giorgio racconta l'accaduto: 'Appena i Pooh hanno cominciato a intonare Noi due nel mondo e nell'anima - ha raccontato ...