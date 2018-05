Emergenza a Brindisi per un B757 tedesco in volo da Corfù a Francoforte

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Brindisi - aereo fa atterraggio d'Emergenza. Tutti illesi (5 maggio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Gentiloni: "Ridurre e controllare flusso dei migranti". atterraggio d'emergenza di un aereo a Brindisi: Tutti in salvo. (5 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:25:00 GMT)

Atterraggio d'Emergenza a Brindisi : Atterraggio di emergenza a Brindisi per un velivolo B757 della Condor, in emergenza per problemi di pressurizzazione . L'aereo, partito dalla Grecia con destinazione Francoforte, aveva a bordo 164 ...

Atterraggio di Emergenza a Brindisi - tutti illesi : Un Atterraggio di emergenza si è verificato nell’aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficoltà a causa di problemi di pressurizzazione. I 164 passeggeri e gli otto membri di equipaggio sono in salvo e illesi. Il personale dell’aeroporto di Brindisi è stato in costan...

Atterraggio Emergenza a Brindisi - illesi : ANSA, - BARI, 5 MAG - Un Atterraggio di emergenza si è verificato oggi nell'aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Brindisi - aereo fa atterraggio d'Emergenza. Tutti in salvo (5 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Gentiloni: "Ridurre e controllare flusso dei migranti". atterraggio d'emergenza di un aereo a Brindisi: Tutti in salvo. (5 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:55:00 GMT)

Brindisi - Boeing 757 costretto ad atterraggio di Emergenza : paura in volo per 164 passeggeri : Un atterraggio di emergenza si è verificato oggi nell'aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficoltà a causa di ...

Atterraggio di Emergenza a Brindisi : tutti illesi : Un Atterraggio di emergenza si e’ verificato oggi nell’aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficolta’ a causa di problemi di pressurizzazione. I 164 passeggeri e gli otto membri di equipaggio sono in salvo e illesi. Il personale dell’aeroporto di Brindisi e’ stato in costante contatto con il comandante e ha seguito le procedure ...