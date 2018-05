È stata dura | tutti puntavano su di me

Eleonora Pedron/ “Max Biaggi? È stata dura lasciarlo - ma gli voglio un bene profondo” : Eleonora Pedron: “Max Biaggi? È stata dura lasciarlo, ma gli voglio un bene profondo”. L'ex Miss Italia ha parlato a Oggi del rapporto con l'ex compagno e di lui in veste di papà(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:00:00 GMT)

Persero cellulare durante colpo in banca : arrestata gang di rapinatori napoletani in trasferta : I carabinieri del Comando provinciale di Isernia, insieme con i colleghi di Napoli, hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone appartenenti a una ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith : “Sono stata male durante la puntata - Paolo Belli mi ha salvato” : In un video sul suo profilo Instagram la coreografa Carolyn Smith ha raccontato di non essersi sentita bene durante la puntata di sabato 28 aprile. E ha ringraziato Paolo Belli, definendolo come un “fratello”. “Con un sguardo da lontano ha capito che stavo male ieri sera, durante una pausa pubblicitaria. Una forte onda di nausea e abbassamento di pressione. Mi ha salvato, dandomi subito qualcosa da mangiare perché il bar era ...

“Finisce qui…”. Baye Dame : la decisione. Il Grande Fratello è stato chiaro e anche Barbara D’Urso è stata molto dura. Il comportamento del ragazzo è stato ‘inqualificabile’ e adesso lui piange… : È stato uno scandalo che ha fatto gridare alla ‘cacciata’ immediata. I fan del Grande Fratello sono rimasti di stucco di fronte a una delle scene più brutte della storia del reality. La scena del 25 aprile tra Baye Dame e Aida Nizar ha scatenato una mare di commenti negativi. Il ragazzo infatti ha assunto dei toni decisamente esagerati di fronte alla spagnola che voleva mangiare il tiramisù, insomma una reazione che da più ...

Grande Fratello 2018/ Patrizia Bonetti e quella dura confessione : "Sono stata sei mesi ricoverata in ospedale" : Grande Fratello 2018: la crisi di Lucia Orlando per il suo fisico, le lacrime di Patrizia Bonetti per il non rapporto con il padre e la tortilla della pace di Aida Nizar.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:35:00 GMT)

“Il sesso con Angela…”. Ah. Paolo Crivellin sbrodola tutto. La sua è stata la scelta più sofferta a Uomini e Donne. Mesi di suspance e poi… Ecco che è successo durante la loro prima volta : Ad oggi, a Uomini e Donne, la scelta di Paolo Crivellin è stata la più sofferta. Non è passato poi così tanto tempo da quando, finalmente, il tronista ex single di Temptation Island è arrivato a una conclusione. Erano i primi di febbraio scorso. Habemus coppiam: Paolo ha deciso di voler conoscere meglio Angela, non Marianna. scelta sofferta, sì, ma anche diversa dalle altre: Paolo ha portato le due corteggiatrici in una villa dove sono ...

“Un malore improvviso”. Funerale Davide Astori : il giorno più triste. In piazza Santa Croce a Firenze un folla sterminata per l’ultimo addio al capitano - ma per qualcuno è stata troppo dura : Una folla a perdita d’occhi ha affollato nella mattina dell’8 marzo la piazza antistante alla basilica di Santa Croce a Firenze dove si sono svolti i funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina che si è spento improvvisamente nella notte del 4 marzo in un albergo di Udine dove era in ritiro con la squadra. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, c’erano circa ...

MARCIANISE " Bloccano tir e sequestrano il conducente - ma vengono scoperti dai carabinieri durante la fuga : arrestata la banda GUARDA IL ... : 13:27:37 I carabinieri della Compagnia di MARCIANISE, alle prime ore dell'alba, lungo il raccordo autostradale , asse mediano, uscita Casoria, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di rapina ...

Honduras : arrestata 'mente' uccisione ecologista Caceres : Tra le battaglie della Caceres - attivista nota in tutto il mondo per le proteste in difesa degli indigeni e del loro habitat - anche quella contro una diga del fiume Gualcarque, considerato sacro ...

Silvia Provvedi/ La fidanzata di Fabrizio Corona : “È stata dura - ma siamo più forti di prima” (Verissimo) : Silvia Provvedi è felice di poter avere al proprio fianco Fabrizio Corona. La cantante parla delle sue emozioni a Verissimo, dalle paure alle speranze fino a Nina Moric. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:58:00 GMT)

Honduras : arrestata 'mente' uccisione ecologista Caceres : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

“Di notte hanno fatto scintille”. Scandalo hot all’Isola dei Famosi. Non solo gatte da pelare - laggiù in Honduras si consuma anche la passione. A rivelare il ‘fattaccio’ uno che la sa lunga : “È stata una luce di passione…” : Questa edizione dell’Isola dei Famosi sta facendo il botto. Il gradimento bisogna dire che è alto. Recentemente i vertici Mediaset hanno confermato che il reality non verrà chiuso e che ai piani alti c’è piena soddisfazione per gli ascolti. Ora toccherebbe vedere se qualità e quantità vanno di pari passo. Infatti sulla rete ci sono state parecchie lamentele, soprattutto riguardo al ‘canna-gate’ che ormai ha ...