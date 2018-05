davidemaggio

: E' morto Paolo Ferrari, grande attore di teatro, cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Ze… - RaiNews : E' morto Paolo Ferrari, grande attore di teatro, cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Ze… - Agenzia_Ansa : E' morto a 89 anni l'attore Paolo Ferrari. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri - - Corriere : Morto Paolo Ferrari, attore con Zeffirelli e Gassman: aveva 89 anni -

(Di domenica 6 maggio 2018)Addio a. Il celebre attore èquesta mattina a Roma all’età di 89 anni. Nella sua lunga carriera, iniziata da bambino nel 1938, tanto cinema, teatro, doppiaggio, radio e televisione. Per il grande schermo recita in oltre 35 pellicole lavorando con registi come Franco Zeffirelli, Carmine Gallone, Steno, Camillo Mastrocinque, Sergio Corbucci e Pasquale Festa Campanile. Molto attivo nel doppiaggio, doppia la voce di David Niven in Scala al paradiso (1948), di Franco Citti in Accattone di PierPasolini, e quella di Jean-Louis Trintignant nel Il sorpasso di Dino Risi.– La lunga carriera in tv Sin dagli anni ’50 diventa popolarissimo tra il pubblico televisivo grazie ai tanti sceneggiati Rai ai quali prende parte. Tra i più celebri si ricordano Nero Wolfe, nel ruolo di Archie Goodwin al fianco di Tino Buazzelli, e Accadde a Lisbona, al ...