E' morto Paolo Ferrari | artista dai mille talenti

E’ morto Paolo Ferrari : Paolo Ferrari Addio a Paolo Ferrari. Il celebre attore è morto questa mattina a Roma all’età di 89 anni. Nella sua lunga carriera, iniziata da bambino nel 1938, tanto cinema, teatro, doppiaggio, radio e televisione. Per il grande schermo recita in oltre 35 pellicole lavorando con registi come Franco Zeffirelli, Carmine Gallone, Steno, Camillo Mastrocinque, Sergio Corbucci e Pasquale Festa Campanile. Molto attivo nel doppiaggio, doppia la voce di ...