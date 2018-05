E' ancora possibile un governo Lega-M5s?

Liverpool-Roma 5-2 : la finale è ancora possibile? : La trasferta di Anfield è stata terribile per la Roma, surclassata sotto il profilo del gioco dalla formazione di Klopp. Con un pizzico di fortuna i reds avrebbero potuto segnare almeno altri 2-3 gol e forse anche per questo nel finale si sono rilassati un po' troppo incassando le reti di Dzeko e Perotti, che hanno riacceso le speranze dei tifosi giallorossi. Contro il Barcellona, nei quarti di finale, la sfida d'andata è terminata 4-1 al Camp ...

Roma - Di Francesco ci crede : “è ancora tutto possibile…” : Sconfitta per 5-2 della Roma nella gara di Champions League contro il Liverpool, il tecnico Di Francesco crede ancora alla qualificazione: “Non possiamo giocare sempre come fatto con il Barcellona. Siamo partiti bene preparando determinate situazioni. Se perdiamo tanti duelli difensivi e non scappiamo coi tempi giusti perdiamo la testa e la capacità di rimanere in gara. Siamo andati un po’ in difficoltà. Se hai avuto occasioni anche i ...

Juve Stabia - tutto e' ancora bello e possibile - Magazine Pragma : Juve Stabia, tutto e' ancora bello e possibile La Juve Stabia esce sconfitta nel derby contro la Casertana allo Stadio Pinto, i Falchetti hanno fatto una grande partita anche se perdere sulla sirena ...

Un governo Di Maio-Salvini è ancora possibile. E dietro il nuovo scontro c'è una logica : La giornata era iniziata con l'ottimismo di Matteo Salvini. "È il giorno buono", aveva preconizzato il segretario leghista. A dare una svolta la telefonata con Luigi Di Maio, ripresa dei contatti dopo il silenzio dei giorni scorsi. Di rientro da una tappa elettorale a Catania, nelle consultazioni, a Palazzo Giustiniani, con Elisabetta Casellati, Salvini era apparso agli alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, positivo ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Scudetto? E' ancora possibile» : Napoli - "Ieri siamo stati i più pericolosi, abbiamo avuto una grande chance contro il Milan, peccato solo aver perso due punti" . Marek Hamsik , capitano del Napoli , ha fatto il punto della ...

Meghan Markle/ Foto in topless e possibile gravidanza : la Royal Family trema ancora : Il passato di Meghan Markle fa tremare la Corona inglese a poche settimane dalle nozze con il Principe Harry. E non sarebbe finita qui: presto in arrivo anche Foto di nudo?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Professori capaci e studenti curiosi - la buona scuola è ancora possibile : Mentre come cronista racconto di studenti che aggrediscono i Professori e di genitori che malmenano presidi, vicepresidi e insegnanti solo perché chi siede in cattedra si è permesso di riprendere giovani inesperti e ancora di là dal formarsi, mi vengono in mente le centinaia di ragazzi che sto incontrando nelle varie parti d’Italia. I loro sguardi attenti, le loro domande curiose, i loro occhi che spaziano da me ai docenti che li hanno ...

SCUOLA/ Prova di italiano in terza media - un'esperienza di libertà ancora possibile : All'esame di terza media il tema è abolito? No, si chiede ai docenti di fornire nelle tracce strumenti che aiutino nello svolgimento. Ecco dove sta la sfida. ELISABETTA VALCAMONICA(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Esame di terza media, Prova di italiano: tre cose sono buone e una no, di R. PaggiSCUOLA/ Con Ungaretti, alla scoperta della vita e delle parole giuste, di C. Bagnoli

Napoli - Hamsik : 'Il campionato è ancora lungo - tutto è possibile' : Uno stop che ha in parte condizionato la corsa scudetto del Napoli di Maurizio Sarri, che dopo il ko del San Paolo della settimana scorsa ha pareggiato 1-1 a San Siro contro l'Inter nel posticipo di ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Scudetto ancora possibile» : Napoli - Marek Hamsik non molla l'idea di vincere lo scudetto. Il capitano del Napoli lancia il guanto di sfida alla Juventus dopo il sorpasso in classifica: "Siamo scesi al secondo posto ma ci sono ...

Hamsik riaccende il fuoco azzurro : «Dieci gare - tutto è ancora possibile» : «Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati bravi a tenere in mano il pallino del gioco anche se non siamo riusciti a segnare. Davanti alla porta abbiamo perso un po' di cattiveria...

UNA VITA/ Mauro e Teresa si baciano : il futuro insieme è ancora possibile? (Anticipazioni 12 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 10 marzo: Teresa corre da Mauro in ospedale e gli rinnova tutto il suo amore. La coppia si scambia un bacio appassionato.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 00:10:00 GMT)

Verso Juve Stabia - Akragas - le parole di Gerlando D'Aleo in esclusiva : «Salvezza ancora possibile» : Tuttavia, la formazione agrigentina non è ancora condannata dalla retrocessione matematica ed il collega di Agrigento Sport, Gerlando D'Aleo, in vista della prossima gara che vedrà impegnata la ...

Il giorno sbagliato di un piccolo Napoli ma lo scudetto è ancora possibile : Brutta serata, quella del 2-4 contro la Roma. La peggiore partita nella stagione il Napoli non doveva giocarla proprio ieri, dopo la vittoria della Juve sul campo della Lazio - che colpo Dybala -...