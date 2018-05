DUE GIOVANI UCCISI IN STRADA Ultime notizie | omicidi a Londra e Liverpool

Sangue in Inghilterra : DUE GIOVANI uccisi a Londra e Liverpool : In Inghilterra, nel giro di poche ore, si sono consumate due morti violente, che hanno coinvolto due ragazzi, rispettivamente di 20 e 17 anni.A Liverpool, un giovane è morto dopo essere stato accoltellato, alle quattro di ieri notte. Quando i paramedici e le forze dell'ordine hanno ricevuto la chiamata che li informava della presenza di un ragazzo ferito al centro di Liverpool, in Hannover Street, sono intervenuti immediatamente. Il ventenne è ...

Varese : razziavano negozi del centro - DUE GIOVANI denunciati : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Due giovani di 27 e 30 anni, di origine africana, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di un notevole quantitativo di merce rubata. E' accaduto a Varese. I due, entrambi con precedenti di polizia specifici, erano da tempo nel mirino degli investiga

Farina di grilli allevati a Bra nuova frontiera del cibo raggiunta da DUE giovani : FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Quando si dice che uno ha i grilli per la testa! Qui i grilli per la testa sono in due ad averceli. Davide Storino e Luca Costamagna, fondatori di Dl Novel Food a Bra, in ...

Milano : accoltellano e rapinano DUE persone - cinque giovani arrestati : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in concorso. Per uno l’accusa è anche di tentato omicidio. Tranne uno, sono tutti senza fissa dimora e con precedenti, alcuni anche specifici ...

Milano : accoltellano e rapinano DUE persone - cinque giovani arrestati (2) : (AdnKronos) – Dopo averli malmenati e colpiti ripetutamente, hanno accoltellato uno dei due con un fendente al fianco; l’altro invece è stato aggredito con un grosso coltello dalla lama di circa 50 centimetri diretto verso il capo, ma nel tentativo di difendersi ha riportato una ferita gravissima a un braccio. Gli agenti del commissariato Bonola, acquisite ed esaminate attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza ...

Napoli : tentata rapina in auto sventata - DUE GIOVANI arrestati : I carabinieri della locale stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato Salvatore Bruno di 21 anni, originario di Casalnuovo, comune della frazione metropolitana di Napoli, e Manuele Abbate di 18 anni, napoletano di Vico Tiratoio, per tentata rapina e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. I due giovani già conosciuti alle forze dell'ordine per altri reati, sono stati accusati di avere tentato di rapinare un uomo a bordo della sua ...

Alpi Bellunesi - morti DUE GIOVANI del Soccorso alpino : scivolati in un canale : Stavano affrontando la parte conclusiva del canale Oppel, sulle Alpi Bellunesi, quando sono scivolati entrambi, fermandosi alcune centinaia di metri sullo sbocco sottostante. Senza riuscire a sopravvivere. Due giovani sciAlpinisti, entrambi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, hanno perso la vita sull’Antelao. Si chiamavano Enrico Frescura, 30 anni, del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, e Alessandro Marengon, 28, del Soccorso Alpino ...