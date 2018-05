Due cuori e un solo profilo Facebook | sicuri che sia una buona idea?

huffingtonpost

(Di domenica 6 maggio 2018) Sono in costante aumento, all'interno del famosissimo social network, gli account di coppia. Sicuramente sapete tutti di cosa stiamo parlando; si tratta di profiligestiti "apparentemente" da entrambi i partner. Quale è lo scopo principale? Dimostrare al mondo intero la propria felicità e il proprio amore. Frasi dolci e foto che li ritraggono sorridenti, quasi come voler gridare a tutti "Guardate quanto siamo innamorati. Ci fidiamo talmente tanto l'uno dell'altra che non abbiamo alcun problema a condividere lo stesso. Nessuno dei due ha nulla da nascondere.".Ma è realmente questa la verità?Ovviamente NO, almeno per la maggior parte dei casi. In realtà, la creazione di queste pagine sta a indicare una bassa fiducia nei confronti del partner e mancanza di individualità. La cosa singolare è che mentre chi crea questi account ...