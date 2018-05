Donne svergognate | Amanda Knox conduce ' Scarlet letter reports'

Blastingnews

(Di domenica 6 maggio 2018) Un programma Social che parlerà di' è quello che condurrà, la giovane americana prima imputata e poi definitivamente assolta per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la sera del 1° novembre 2007. La notizia la si apprende dal canale Lifestyle dell'Ansa. Lo show, dal titolo, sarà spalmato in cinque puntate e andrà in onda su Facebook Watch per tutto il mese di maggio e si occuperà diche sono state messe alla berlina dagli organi di informazione per la loro sessualità. La stessadice di essersi sentita 'svergognata' e quindi a sua volta vittima, dal momento che i media di tutto il mondo, subito dopo l'uccisione di Meredith, la dipinsero come una ragazza spregiudicata e assatanata di sesso, al punto da aver orchestrato un gioco a luci rosse finito in tragedia, assieme all'allora ...