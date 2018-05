Domenica Live | Patrizia Bonetti risponde a Stefano Ricucci | ‘Mi ha picchiata | ho le prove’

Gf 15 - Patrizia Bonetti risponde a Ricucci a Domenica Live : "Ho le prove della sua aggressione" (Video) : Patrizia Bonetti, eliminata dal Grande Fratello 15, a Domenica Live ha parlato dei suoi ex fidanzati, e della 'storia' nella casa con Luigi Favoloso. Eppure l'elenco dei suoi fidanzati famosi è molto lungo: tra loro ci sono il figlio di Gigi D'Alessio, Gianluca Vacchi, e Stefano Ricucci, contro il quale c'è perfino in atto un processo. prosegui la letturaGf 15, Patrizia Bonetti risponde a Ricucci a Domenica Live: "Ho le prove della sua ...

Paola Di Benedetto ha lasciato Francesco Monte : lo scoop a Domenica Live : Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati: la crisi non è stata superata Altro che crisi: è definitivamente finita tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte! A farlo sapere è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a Domenica Live. Il giornalista, a quanto pare, ha di recente incontrato Madre Natura e ha […] L'articolo Paola Di Benedetto ha lasciato Francesco Monte: lo scoop a Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

GF 15 - Matteo Gentili e Alessia Prete si sono baciati : il racconto a Domenica Live (video) : A Domenica Live, nel blocco dedicato al Grande Fratello 15, è nata la discussione sul rapporto fra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Paola, nella scorsa puntata della diretta serale del reality condotto da Barbara D'Urso, ha avuto un confronto con il suo storico ex fidanzato, Matteo Gentili, ora 'recluso' nella casa. E nel pomeriggio della Domenica, Matteo ha baciato la 'coinquilina' Alessia Prete...Dopo il video del bacio, l'amico ...

Domenica Live : ‘processo’ a Baye Dame e le scuse alla sorella di Aida : Baye Dame a Domenica Live si scusa con la sorella di Aida Nizar L’odierna puntata di Domenica Live si è aperta con il ‘processo’ a Baye Dame, il concorrente squalificato lunedì scorso dalla casa del Grande Fratello 15 dopo il bullismo e la violenza ai danni di Aida Nizar. In collegamento da casa sua (per problemi di salute), la padrona di casa Barbara D’Urso ha dato la possibilità a Baye Dame di affrontare ...

Patrick Baldassari - "nuovo" fidanzato di Valeria Marini/ Ritorno di fiamma tra ex - la coppia a Domenica Live : Patrick Baldassari, il "nuovo" fidanzato di Valeria Marini: oggi sono ancora una coppia dopo la rottura di due anni fa. La showgirl lo presenta a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:57:00 GMT)

Alia Nizar a Domenica Live/ La sorella di Aida la difende : “Baye Dame chiedi scusa alla mia famiglia!” : Alia Nizar a Domenica Live, la sorella di Aida la difende: “Baye Dame chiedi scusa alla mia famiglia!”, Barbara d'Urso gestisce la spinosa questione, ecco i dettagli.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:50:00 GMT)

Valeria Marini contro Rita Rusic/ “Non è mai stata carina con me” (Domenica Live) : Valeria Marini contro Rita Rusic: nuove dichiarazioni a Domenica Live sull'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. “Non è mai stata carina con me”, aveva già dichiarato da Barbara d'Urso(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:47:00 GMT)

GF 15 - a Domenica Live tutti contro Baye Dame che chiede scusa alla sorella di Aida Nizar (video) : Dopo essere stato squalificato nell'ultima puntata del Grande Fratello 15, Baye Dame è stato protagonista di Domenica Live, in collegamento. Barbara D'Urso gli ha dato la possibilità di parlare nuovamente dopo gli attacchi contro Aida Nizar, e di confrontarsi con la sorella di Aida, Alia, presente in studio.Baye Dame, che ha ammesso di non essere stato bene questa notte, è stato prima rimbrottato da Barbara D'Urso, la quale ha cercato di ...

Stefano Ricucci ha picchiato l'ex Patrizia Bonetti/ Lei : “ammazzata di botte” - ne parla a Domenica Live? : Stefano Ricucci, processo per lesioni all'ex Patrizia Bonetti: la versione dell'ex gieffina ribadita anche nella Casa di Cinecittà e quella dell'imprenditore laziale.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:30:00 GMT)

Alberico Lemme/ Dopo le querele a Tonon e Cecchi Paone - presenta nuova ricette (Domenica Live) : Alberico Lemme a Domenica Live: Dopo le querele a Tonon e Cecchi Paone, torna nello studio di Barbara d'Urso per presentare nuova ricette per l'estate. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:28:00 GMT)

Stefania Pezzopane a Domenica Live/ “Simone Coccia? Deve stare attento alle trappole!” - la difesa dalla d’Urso : Stefania Pezzopane a Domenica Live: “Simone Coccia? Deve stare attento alle trappole!”, la difesa da Barbara d’Urso dopo l'intervista da Matrix Chiambretti.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:24:00 GMT)

Domenica Live – Ventottesima puntata del 6 maggio 2018 – Valeria Marini - Stefania Pezzopane - Alberico Lemme tra gli ospiti. : Torna, dopo la pausa Pasquale, Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un […] L'articolo Domenica Live – ...