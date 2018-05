Domenica LIve | Patrizia Bonetti | “Il mio ex Stefano Ricucci? Mi ha riempita di botte”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 maggio 2018)ospite di Barbara D’Urso anon usa mezzi termini per parlare del suo ex, l’imprenditore: “Mi hadi botte“, ha detto. Un’accusa forte che ha già trovato la via di un’aula giudiziaria. Il processo tra le parti inizierà a Giugno., ex concorrente del Grande Fratello, è stata al centro delle cronache rosa per via di un flirt nato proprio dentro la Casa con Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric.ha continuato a rivolgersi a Favoloso con delle Instagram Stories anche una volta uscita dal reality ma lui, in queste ore, sembra avere un ripensamento. Perché? “Non mi fa tanto piacere che lei tre giorni fa ti ha detto che se volesse un figlio lo farebbe con Vacchi (con il quale la ragazza è stata prima di entrare nella Casa, ndr). A me ha detto delle cose importanti, per quello ...