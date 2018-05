Disturbi psichiatrici | al Pronto soccorso 585mila italiani nel 2016

Salute : asma e rinite allergica potrebbero aumentare il rischio di Disturbi psichiatrici : asma, rinite allergica e dermatite atopica (eczema), note come “3 A”, sono alcune tra le più comuni malattie allergiche. Studi precedenti hanno riportato dei collegamenti tra malattie allergiche e disturbi psichiatrici o emotivi. Per esempio, uno studio danese ha svelato che i bambini con allergie avevano più problemi di questo tipo. Ma non tutte le ricerche precedenti hanno supportato questo tipo di collegamento, con uno studio in Taiwan che ...