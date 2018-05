Disturbi mentali | in 600mila al Pronto soccorso | il report del Ministero

Disturbi mentali e psichici - Pronto soccorso in emergenza/ Quasi 600mila accessi - ma ricovero nel 13% dei casi : Disturbi mentali e psichici , Pronto soccorso in emergenza : Quasi 600mila accessi , ma ricovero nel 13% dei casi . Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal ministero della Salute(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:43:00 GMT)

Veneto : Anci - confronto con Regione per assistenza a persone con Disturbi mentali : Padova, 15 mar. (AdnKronos) - L’ Anci Veneto ha chiesto ed ottenuto un tavolo di confronto con la Regione per discutere dei livelli essenziali di assistenza , i cosidetti LEA, in particolare per quel che riguarda l’ assistenza socio sanitaria e residenziale alle persone con disturbi mentali in riferime

LSD : possibile terapia per i Disturbi mentali : “Lucy in the Sky with Diamonds” cantavano i Beatles. Una canzone suggestiva, per via delle bizzarre immagini psichedeliche che evocava, rimasta nell’immaginario comune anche per la possibile allusione all’LSD. L’LSD è una sostanza allucinogena, tra le più forti, diventata illegale a seguito della scoperta dei danni che produceva. Nonostante non causi dipendenza, ma solo tolleranza (di per sé sempre rischiosa), i problemi a cui si va incontro, ...