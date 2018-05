Diritti tv | Sky-MediaPro | entro mercoledì la decisione del giudice

Diritti tv Sky-Mediapro - l'assemblea di Lega valuta aspettando i giudici : I Diritti tv sono al centro dell'assemblea della Lega Serie A in programma domani alle 13.30 a Roma. La riunione, convocata dal commissario Giovanni Malagò nel Salone d'onore del Coni, servirà ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro e Sky dialogano ma telefoni bollenti tra club : Dopo mesi di discussioni feroci ieri pomeriggio a Milano è andato in scena un primo incontro ad alto livello tra Sky e MediaPro sulla questione dei Diritti tv della Serie A. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri di distanza dall'aula di tribunale in cui si stavano scontrando gli avvocati dei due colossi. Andrea Zappia ad di Sky Italia e Jaume Roures presidente di MediaPro si sono confrontati sul tema più caldo del calcio ...

Diritti tv - Mediapro e Sky dialogano : Roma, 5 mag. (AdnKronos) – Dopo mesi di discussioni feroci ieri pomeriggio a Milano è andato in scena un primo incontro ad alto livello tra Sky e Mediapro sulla questione dei Diritti tv della Serie A. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri di distanza dall’aula di tribunale in cui si stavano scontrando gli avvocati dei due colossi. Andrea Zappia ad di Sky Italia e Jaume Roures presidente di Mediapro si sono confrontati sul tema più ...

Diritti Serie A - tra MediaPro e Sky l’accordo resta lontano : a settembre il campionato rischia di non andare in tv : I Diritti tv della Serie A sono sempre più in alto mare: MediaPro e Sky continuano a litigare, in attesa del giudizio del Tribunale di Milano che dovrebbe arrivare la settimana prossima, ma a cui seguirà quasi sicuramente un ricorso in appello. La Lega calcio intanto è rimasta senza soldi e il campionato rischia sul serio di partire per la prima volta senza essere trasmesso in televisione. Oggi davanti al presidente della Sezione impresa, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021. Udienza Sky - MediaPro : discussione animata - decisione rapida. : Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma (con o senza modifiche) o sulla revoca del provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario MediaPro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. È quanto è emerso al termine dell'Udienza di discussione tra le parti, durata circa due ...

Liga - niente Sky in UK e Irlanda : i Diritti passano a Eleven Sports : Dopo quasi vent'anni Sky non trasmetterà il massimo campionato spagnolo in UK e Irlanda. I diritti passano nelle mani di Eleven Sports, piattaforma OTT. L'articolo Liga, niente Sky in UK e Irlanda: i diritti passano a Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Serie A e i Diritti televisivi : le parole di Tebas - Sky e la Gazzetta : Il commento che Sky ha dedicato ieri a Javier Tebas e alla sua intervista su queste colonne merita qualche puntualizzazione. La polemica è il sale del giornalismo, la malizia gratuita va respinta al ...

Diritti tv - Sky replica a Tebas : "La Serie A vale come la Liga che ha Messi e Ronaldo" : Il network risponde al dirigente spagnolo: "Negli ultimi 15 anni abbiamo versato nelle casse dei club oltre 7 miliardi di euro e investito per far crescere la bellezza del prodotto"

Diritti tv - Sky replica a Tebas : 'da noi 7 miliardi alle tv' : Così Sky replica al presidente della Liga, che in un'intervista ieri alla Gazzetta dello Sport ha puntato il dito contro l'emittente satellitare, protagonista del ricorso al Tribunale di Milano con ...