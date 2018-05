Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | MediaPro e Sky dialogano ma telefoni bollenti tra club

Prove di dialogo Sky-Mediapro sui Diritti tv della Serie A : Faccia a faccia tra Zappia e Roures per uscire dallo stallo e trovare una soluzione di compromesso che soddisfi tutte le parti in causa L'articolo Prove di dialogo Sky-Mediapro sui diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Decisione Tribunale entro mercoledì - Malagò preoccupato : Fra lunedi' e mercoledi' il Tribunale di Milano dira' se rispetta o meno le regole il bando di Mediapro, contestato da Sky che ne ha ottenuto la sospensione d'urgenza il 16 aprile. Il giudice Claudio Marangoni in mattinata si e' riservato la Decisione dopo l'udienza di due ore con le parti, a tratti «animata» per dirla con uno dei circa venti legali presenti. E' quindi possibile, ma non scontato, che lo scenario sia più chiaro ...

Diritti Serie A - tra MediaPro e Sky l’accordo resta lontano : a settembre il campionato rischia di non andare in tv : I Diritti tv della Serie A sono sempre più in alto mare: MediaPro e Sky continuano a litigare, in attesa del giudizio del Tribunale di Milano che dovrebbe arrivare la settimana prossima, ma a cui seguirà quasi sicuramente un ricorso in appello. La Lega calcio intanto è rimasta senza soldi e il campionato rischia sul serio di partire per la prima volta senza essere trasmesso in televisione. Oggi davanti al presidente della Sezione impresa, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021. Udienza Sky - MediaPro : discussione animata - decisione rapida. : Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma (con o senza modifiche) o sulla revoca del provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario MediaPro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. È quanto è emerso al termine dell'Udienza di discussione tra le parti, durata circa due ...

Diritti tv Serie A - decisione a giorni : ANSA, - MILANO, 04 MAG - Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma , con o senza modifiche, o sulla revoca del provvedimento di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - cresce tensione club - si pensa a distribuzione diretta del contenuto : La battaglia legale fra Sky e Mediapro tiene in apprensione la Lega Serie A: lo scenario rimane confuso, per evitare tempi ancora più lunghi fra i club è diffusa la speranza di un accordo fra l'emittente satellitare e la società spagnola, che rivende i Diritti tv da intermediario indipendente e presto potrebbe tornare a spingere per il canale della Lega. Molto dipende dall'udienza a porte chiuse di domani alle 10 davanti al ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Diritti tv : attesa l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...

Diritti tv : domani l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - domani udienza in Tribunale. Sentenza attesa a giorni : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario Mediapro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Non è esclusa, in linea teorica, la possibilità delle parti di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò a Sportitalia : «Preoccupato? Non si può rischiare» : Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha concesso una lunga intervista a Labirinto, contenitore di approfondimento a cura di Piero Giannico in onda sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky). “Preoccupato per la vicenda dei Diritti tv: &e...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Diritti Tv serie A - largo all’ipotesi di un terzo bando : L'esito del ricorso di Sky dirà qualcosa in più sulla partita per i Diritti. Tra le ipotesi il canale della Lega - con o senza Mediapro - e un terzo bando. L'articolo Diritti Tv serie A, largo all’ipotesi di un terzo bando è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.