DIRETTA Chelsea Liverpool risultato finale 1-0 streaming video e tv | Successo per i

Chelsea-Liverpool 1-0 : il risultato in DIRETTA LIVE - segna Giroud. Pari senza gol tra City e Huddersfield : Chelsea- LIVE rpool 1-0 LIVE 32' Giroud TABELLINO Chelsea , 3-5-1-1, : Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Fabregas, Kanté, Bakayoko, Marcos Alonso; Hazard; Giroud. All: Conte LIVE rpool , 4-...

