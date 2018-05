Dipendenti statali | via libera a 1900 nuove assunzioni

NoiPa Dipendenti statali - arretrati in arrivo a maggio con emissione speciale Video : Finalmente, dopo otto anni di blocco, è stato firmato definitivamente il contratto per il reparto #Scuola. Nonostante la chiusura definitiva, però, il personale scolastico non si è dichiarato soddisfatto visto che le somme, sia degli #arretrati che degli aumenti, sono irrisorie e inadeguate al lavoro e alla professionalita' di un dipendente scolastico. NoiPa, arretrati a maggio 2018 con un'emissione speciale Il nuovo contratto del triennio ...

NoiPa - niente arretrati e aumenti per i Dipendenti statali Video : Nessun arretrato e nessun aumento per i #dipendenti statali, tra cui il reparto scuola docenti e Ata e il reparto delle forze armate. I dipendenti statali attendono sia gli aumenti che arretrati dal mese di marzo 2018 [Video]ma purtroppo ancora dovranno aspettare perchè non arriveranno nemmeno per il mese di aprile 2018. Perchè non saranno accreditati gli aumenti e gli arretrati ad aprile? Il 21 marzo 2018 è stato confermato il nuovo contratto ...

Statali - rinnovato il contratto a 3 milioni di Dipendenti nella Sanità : 85 euro in più al mese : Siglata la pre-intesa per il rinnovo del contratto del comparto Sanità, che prevede un aumento medio delle retribuzioni di 85 euro al mese. 'Grazie a tutti coloro che ogni giorno si occupano della ...

Contratto statali - firmato anche quello per la sanità. Madia : “Concluso rinnovo per 3 milioni di Dipendenti pubblici” : A nove giorni dal voto si completa il quadro del rinnovo contrattuale – con relativi aumenti – per gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. E’ stato infatti firmato anche il nuovo Contratto del comparto Sanità, che interessa circa 600mila lavoratori fra infermieri, operatori sanitari e amministrativi del Servizio sanitario nazionale. anche in questo caso sono previsti aumenti medi di 85 euro al mese. Si è “concluso un ...

Pioggia di euro su tre milioni di Dipendenti statali a pochi giorni dal voto : Ci sono voluti quasi dieci anni ma alla fine i soldi, già accantonati o stanziati in accordi stipulati con i sindacati, stanno arrivando. La tempistica è sostanza: dopo quasi un decennio l'intero settore statale sta per ricevere gli arretrati che lo Stato gli deve per il blocco dei salari disposto nel 2010 e giudicato nel giugno del 2015 dalla Corte Costituzionale illegittimo. Dal 2016 ad oggi tanti vertici e promesse ma le risorse ...

