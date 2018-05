DIETE La Mayo e la Sirt vanno di moda | ma sono davvero sicure?

DIETE / La Mayo e la Sirt sono i regimi alimentari di tendenza - ecco come funzionano : Diete, la Mayo e la Sirt sono i regimi alimentari di tendenza: ecco come funzionano e cosa si mangia per cercare di dimagrire il più rapidamente possibile. Attenzione alle controindicazioni.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:30:00 GMT)