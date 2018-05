Di Maio riapre il «forno» con la Lega L' idea di un premier terzo

Salvini riapre il forno di governo con il Movimento ma Di Maio dice no : 'Dobbiamo provare a mettere assieme un governo ' dice il leader della Lega. Gelida la replica del capo politico dei Cinquestelle: 'Non è possibile alcun governo del cambiamento con Berlusconi e il ...

DIRETTA/ Bologna Milan (risultato live 1-2) info streaming video e tv : De Maio riapre la partita : DIRETTA Bologna Milan , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Felsinei ormai salvi, i rossoneri rischiano di perdere la presa sull'Europa League(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del ' tutto è ancora possibile'. ...

Salvini riapre tutto a Di Maio : “Mettiamoci al tavolo e chiudiamo”. E promette a Mattarella : facciamo presto : Nuovo capitolo per la nascita del governo. Dopo il tentativo Casellati, si attende dal Colle un nuovo passo, che potrebbe essere un incarico esplorativo largo al presidente della Camera Fico. Sul confronto con l’M5s, specularmente a quanto è accaduto con la presidente del Senato, il presidente della Camera potrebbe rivolgersi anche al Pd, anche se ...

Di Maio riapre alla Lega : "Possiamo fare un buon lavoro per il Paese" : Affare chiuso tra Lega e Movimento 5 Stelle. Stando alle parole di Di Maio non si direbbe. 'Credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per questo Paese - ...