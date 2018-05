Di Maio riapre a Salvini | “Facciamo un passo indietro per il bene degli italiani”

fanpage

(Di domenica 6 maggio 2018) Il leader del Movimento 5 Stelle è intervenuto nella trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata aprendo alla Lega Nord: "Scegliamo insieme un premier terzo per ilitaliani ad alcune condizioni. Non siamo disponibili ad un governo tecnico".