Di Maio pronto a rinunciare a ruolo di Premier | se Salvini molla Berlusconi?

Governo - nuovo spiraglio M5s-Lega : Di Maio pronto a cedere sul premier per evitare il voto : Governo, nuovo spiraglio M5s-Lega: Di Maio pronto a cedere sul premier per evitare il voto E’ conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni ad un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Si affaccia l’ipotesi di una rinuncia di Di Maio alla premiership in cambio di uno […]

Governo - nuovo spiraglio M5s-Lega : Di Maio pronto a cedere sul premier per evitare il voto : E' conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni ad un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Si affaccia l'ipotesi di una rinuncia di Di Maio alla premiership in cambio di uno strappo di Salvini con Berlusconi.

Perché Di Maio è pronto a un "passo di lato" : Ascolterà con attenzione le eventuali proposte dei partiti, e in special modo di coloro che sin dalla serata del 4 marzo hanno affermato di aver vinto le elezioni politiche. Poi però Sergio Mattarella è chiamato a prendere una...

Salvini chiede pre-incarico. Colle pronto a nuovo giro. Di Maio - ora al voto. Prosegue lo scontro con la Lega : Resta in stallo la trattativa sulla formazione del governo a due mesi dal voto . Il Pd si prepara alla direzione mentre continuano i botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il leader ...

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

Pd - documento pronto per la direzione : mai un governo Salvini o Di Maio - sì a un governo per le regole : Ci auguriamo che l'intera comunità del Partito Democratico sappia affrontare i passaggi difficili di questa stagione politica in modo coraggioso e il più possibile unitario.

Governo - Salvini : Pronto a dialogo con M5s. Di Maio : Subito al voto - : Il leader della Lega ribadisce la necessità di formare un esecutivo "che duri cinque anni per occuparci dell'emergenza del Paese che è il lavoro". Il leader pentastellato: "Nessuna alleanza possibile ...

'Di Maio non può ricardidarsi - chi del M5s è pronto a farlo' : retroscena bomba del Big piddino - cambia tutto : David Parenzo , il 'comunistissimo' conduttore della Zanzara insieme con Giuseppe Cruciani, scrive su Twitter un gustoso retroscena sull'attuale stallo politico. 'Di Maio chiede di andare al voto', si ...

Gli sherpa M5s-Pd ragionano sul contratto. Di Maio pronto anche a rinunciare all'abolizione totale del Jobs Act e della Buona scuola : La testa M5s non è al Friuli Venezia Giulia. Luigi Di Maio non ci ha messo piede nel giorno di chiusura della campagna elettorale, non vede il successo e non può alzare i toni contro Debora Serracchiani essendo il governatore uscente del Pd. Il cortocircuito sarebbe totale poiché in queste ore il capo politico grillino pensa solo al "contratto" di governo da siglare proprio con i dem. Un contratto che potrebbe essere ...

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra Segui su affaritaliani.it

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio Lega perno della nuova destra : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra Segui su affaritaliani.it

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio L'annuncio dopo il voto in Friuli : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lasciare Palazzo Chigi a Di Maio Segui su affaritaliani.it

Salvini e Di Maio filo interrotto. Salvini critica Di Maio - ma aggiunge : "Se smette di polemizzare - io sono pronto" (di G. Cerami) : Il filo diretto via telefono tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si è interrotto dopo cinquanta giorni di contatti quasi quotidiani. Le parole del leader leghista riassumono il suo pensiero del capo grillino: "Amoreggiare con Renzi e con il Pd pur di andare al potere mi sembra irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori".Solo gli emissari di uno e dell'altro nel pomeriggio si sono sentiti per capire quanto il capo ...

L'ira di Salvini : 'Io irrilevante? Di Maio non rispetta i propri elettori. Se vuole aiutarmi a ricostruire questo Paese io sono pronto' : 'Di Maio mi accusa di essere irrilevante? Forse voleva dire coerente e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani. Amoreggiare con Renzi e con il Pd pur ...