Di Maio | ok premier terzo con Lega ma via Berlusconi

Di Maio apre al governo con la Lega : ok a un premier terzo - ma senza Berlusconi : Il Movimento 5 Stelle è pronto a un governo politico con la Lega, guidato da «un premier terzo scelto con Salvini» ma «senza Berlusconi», e dice no a qualsiasi ipotesi di «governo del presidente». È la linea espressa dal leder politico, Luigi Di Maio, intervistato a In Mezz’Ora su Rai Tre....

Di Maio : “Ok a premier terzo da scegliere con Lega. Ma con impegno su reddito cittadinanza - Fornero e anticorruzione” : “Se il punto è realizzare delle cose per gli italiani, realizzare un programma elettorale e quell’ostacolo è Luigi Di Maio premier allora dico: scegliamo insieme un presidente del Consiglio a patto che questo presidente del Consiglio realizzi con la sua azione di governo il reddito cittadinanza, la legge Fornero e una seria legge anticorruzione”. Lo ha detto il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Una ...

Ecco l'offerta di Di Maio : rinuncia alla premiership ma vuole fare il ministro : Niente premiership, ma un ministero che gli permetta di realizzare il reddito di cittadinanza e Berlusconi fuori dall'esecutivo.Sarebbe questa l'offerta che Luigi Di Maio ha fatto a Matteo Salvini per accettare la sua proposta di un esecutivo a tempo per evitare l'aumento dell'Iva e riformare la legge elettorale.Lo racconta La Stampa che fa notare come nelle ultime interviste il capo politico del M5S non abbia più rivendicato per sé la poltrona ...

