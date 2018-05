Di Maio | “Ok a premier terzo da scegliere con Lega Ma con impegno su reddito

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 maggio 2018) “Se il punto è realizzare delle cose per gli italiani, realizzare un programma elettorale e quell’ostacolo è Luigi Diallora dico: scegliamo insieme un presidente del Consiglio a patto che questo presidente del Consiglio realizzi con la sua azione di governo ilcittadinanza, la legge Fornero e una seria legge anticorruzione”. Lo ha detto il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di. Una dichiarazione che arriva a meno di 24 ore dall’inizio del quinto giro di consultazioni tra Quirinale e mandati esplorativi. Per l’ultima volta il Presidente della Repubblica chiederà ai partiti di scoprire le carte, ove ci fossero. Ma soprattutto di portargli numeri e non richieste di tempo o meri desideri di parte. Espletata la verifica finale, in un paio di giorni il capo dello Stato lancerà la sua proposta. Intanto continua il lavorio nei e ...