Di Maio | mano tesa a Salvini | “Scegliamo insieme il premier”

Di Maio con il cerino in mano Tutti i fallimenti del leader M5s E doveva essere uno statista... : Luigi Di Maio ha fatto del suo cambiare le carte in tavola il suo tratto più genuino e distintivo. Non passa settimana, e qualche volta giorno, che non si contraddica con fastidiosa metodicità caratteristica a quanto pare molto apprezzata nel nostro Paese. Segui su affaritaliani.it

Pd - il documento dei renziani : “No a conte - sì a confronto ma no fiducia a Di Maio o Salvini”. Lo firmano in 116 : Niente “conte interne” alla direzione di domani: lo “stallo” politico è “frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della direzione del Pd. Al momento sarebbero ...

Di Maio tende la mano al PD : “Abbiamo programmi in comune - facciamo il bene dell’Italia” : Il leader del Movimento 5 Stelle in una lettera al Corriere della Sera mette nero su bianco i punti di convergenza con il Partito Democratico.Continua a leggere

Di Maio : «Le tv di Berlusconi lanciano minacce velate a Salvini. Bisogna mettere mano al conflitto d'interessi» : Il tema è caro al Movimento, 'storicamente'. Ma in una giornata come oggi, dopo i durissimi attacchi di Berlusconi ai Cinquestelle, dopo le pressioni sulla Lega per sganciarsi da Forza Italia, ritrova ...

Governo - Di Maio : “O troviamo l’intesa con Pd o si torna al voto. Bisogna mettere mano al conflitto di interesse” : “Le differenze ci sono ma pensiamo al paese” Luigi Di Maio, dopo l’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico parla apertamente dell’accordo con il Pd: “O si trova l’intesa o si torna al voto”. E, continua: “Abbiamo il 32%, non siamo autonomi e stiamo cercando di portare un buon contratto al rialzo non al ribasso che possa risolvere i problemi degli italiani. Ai cittadini interessa aver ...

DALLA CINA/ Lao Xi : i veti (Nato e Usa) che fermano il patto Salvini-Di Maio : Salvini non può andare al governo con Di Maio, perché i Poteri transatlantici non vogliono i due da soli a Palazzo Chigi. Serve un’altra soluzione. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Stato-mafia, patto giudici-M5s per far fuori il centrodestra, di M. MaldoGEO-FINANZA/ Sapelli: la Germania ci sta uccidendo, Trump e Putin possono salvarci, di G. Sapelli

Neo senatrice cinquestelle assente per malattia e guarita prima della campagna elettorale : il caso in mano a Di Maio : Il caso sollevato da Le Iene a proposito della senatrice del M5S Vittoria Bogo Deledda è stato rimesso nelle mani di Luigi Di Maio. Come si ricorderà, si parla della nuova parlamentare che - secondo ...

