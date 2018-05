Di Maio fa un passo indietro | Premier terzo scelto con Salvini E ribadisce il

Di Maio fa un passo indietro : "Ma si realizzi il programma" : "Sono pronto a un passo indietro, ma lo faccia pure Berlusconi". Dopo i retroscena, Luigi Di Maio esce allo scoperto e torna ad aprire a un governo con Matteo Salvini. "A patto che si realizzi il programma", precisa. Tolto un paletto - quello della premiership a lui - quindi, resta il veto a Silvio Berlusconi: "È una cosa che Matteo Salvini sa da un po'", dice il capo politico dei 5 Stelle a 1/2 ora in più, "Se il punto è realizzare cose per gli ...

Di Maio : anche Berlusconi passo indietro : 15.05 Berlusconi farà un passo indietro? "Se dovesse arrivare un'ulteriore chiusura il M5S non ha nessun problema a ritornare al voto", ha detto Di Maio a "In mezz'ora in più". "L'impuntatura a Di Maio premier non c'e' mai stata". "L'idea è un contratto di governo M5SLega con un premier condiviso, oltre non si va", ha aggiunto. "Se siamo in grado bene, altrimenti partirà un governo tecnico a cui no diremmo no". Un governo del Presidente? "Non ...

Luigi Di Maio : "Faccio un passo indietro" : Il leader del M5S Luigi Di Maio, ospite a Mezz'ora in più su Rai3, conferma la propria disponibilità a fare un passo indietro sulla premiership. "A Salvini dico: mettiamoci attorno a un tavolo e scegliamo insieme una personalità politica che possa rappresentare due forze politiche, Lega e M5S, che insieme rappresentano più della metà dell'elettorato". La condizione, però, resta la stessa: un passo ...

Governo - Di Maio : pronto a passo indietro : 14.45 "Se il punto è realizzare delle cose per gli italiani e l'ostacolo è Di Maio premier,allora a Salvini dico scegliamo insieme un premier, a patto che questo Governo politico 5 Stelle-Lega realizzi fatti come l'abolizione della Legge Fornero o il reddito di cittadinanza". Così Di Maio a In mezz'ora in più,Rai 3 "Una soluzione va trovata se il rischio è un altro algido Governo tecnico", ha aggiunto. Serve "gente che metta testa e cuore in ...

Governo - Di Maio fa un passo di lato : si chiude l'accordo con Salvini? [LIVE] Video : Live trattative Governo: la giornata in diretta 07:05 - Questa sera a Palazzo Grazioli ci sara' il vertice della coalizione di centrodestra che vedra' la presenza del padrone di casa Silvio Berlusconi, di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. I tre leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si incontreranno per concordare una linea comune a poche ore dalle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In queste ore tra ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Lega? Oggi si parla di possibili margini tra noi e il Pd”. Damiano (Pd) : “Serve passo indietro di Di Maio” : “Se il forno con la Lega è definitivamente chiuso come chiede il Pd per dialogare? Il punto non è questo, Oggi si deve parlare dei margini tra noi e i dem”. Dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, è il deputato Alfonso Bonafede a non chiudere ancora a Matteo Salvini. “Attendiamo una risposta da Di Maio”, ha rivendicato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, al termine dell’incontro con il ...

