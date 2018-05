Di Maio divide il centrodestra | Salvini | governo politico o voto Berlusconi | mai appoggi

Governo - berlusconiani e renziani contro Di Maio : “Non dividerà il centrodestra” - “Abbiamo fatto bene a far saltare intesa” : Di Maio ancora oggi ha ripetuto che i “sabotatori” per un possibile Governo sono stati Forza Italia da una parte e Partito Democratico dall’altra. Di sicuro c’è che, in attesa del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, a scatenarsi contro le parole del capo politico dei Cinquestelle che ha fatto l’ultima offerta a Matteo Salvini ci sono proprio i parlamentari forzisti e renziani. Da una parte i berlusconiani ...

Forza Italia smaschera Di Maio : “vuole dividerci per coprire le sue debolezze” : Irricevibile “la pretesa” di Luigi Di Maio che corteggia di nuovo Matteo Salvini tentando di dividere la coalizione maggioranza relativa

Governo - Gelmini : rispediamo tentativo Di Maio di dividerci : "Ancora una volta Luigi Di Maio mette in scena un goffo e reiterato tentativo di dividere il centrodestra. rispediamo al mittente queste inaccettabili intromissioni". Lo afferma in una nota il ...

La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd : Le parole di Pierferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta: "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare". Sono in molti a pensare... Segui su affaritaliani.it

Il rischio raid divide Salvini e Di Maio. Pd : Lega dica se vuol cambiare alleanze internazionali : Supporto agli alleati, ma nessun coinvolgimento diretto, è la linea del governo. La Lega ribadisce di non credere all'uso di armi chimiche e chiede a Gentiloni di opporsi ai bombardamenti. I ...

Martina : Di Maio? Non dividerà il Pd : 9.50 "Se Di Maio pensa di spaccare il Pd non ce la farà". Così il segretario dem, Martina a Rtl critica il leader 5 Stelle e sottolinea che "il Pd discute,ha punti di vista differenti, ma non ci facciamo comandare da qualcuno". Martina ribadisce che il Pd deve ripartire "da progetti di comunità, essere utile per gli altri, per migliorare il territorio in cui si vive. Penso ad esempio ai ragazzi di Laurentino 38 a Roma, che organizzano nel ...

Meloni : Salvini spieghi a Di Maio che centrodestra non si divide : Roma, 9 apr. , askanews, 'Quello che conta è il comunicato al termine dell'incontro ad Arcore. Abbiamo concordato che spetta al centrodestra formare il governo. Di Maio se ne faccia una ragione. ...

M5s tende la mano al Pd - il partito si divideDi Maio : un passo avanti le parole di Martina : Dopo il nuovo appello dei pentastellati per un contratto di governo con il Pd o Lega tra i Dem c'è chi apre, chi conferma un no netto e chi come il segretario reggente Martina apprezza i toni di Di Maio. Per lo stesso capo politico di M5s le parole dell'ex ministro dell'Agricoltura sono un passo avanti

Di Maio al Pd : diamo un governo al Paese. Meloni : M5s gioca a dividerci - ma Matteo non romperà : Il candidato premier dei 5 stelle invita i Dem a seppellire l'ascia di guerra ed esclude - a sorpresa - veti nei confronti di Matteo Renzi. Dalle fila del centrodestra Tajani avverte: le intese non si fanno a colpi di diktat