Di Maio dice no a Salvini | “Si voti il 24 giugno | Lega ha avuto la sua occasione”

Di Maio dice no al Quirinale e vuole il voto. Grillo : 'Referendum sull'euro' : Chiusura totale del Movimento 5 stelle ad ogni ipotesi di governo non politico. 'Se si farà i partiti saranno stati traditori del popolo' dice di Maio. Grillo parla di 'colpo di stato alla rovescia' -

Il tappo è solo Di Maio - dice Toti : Roma. "Matteo Salvini non è Luigi Di Maio. Il problema di Salvini, a differenza di Di Maio, non è quello di diventare presidente del Consiglio. Ma di rispettare il programma elettorale", dice Giovanni ...

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

Salvini riapre il forno di governo con il Movimento ma Di Maio dice no : 'Dobbiamo provare a mettere assieme un governo' dice il leader della Lega. Gelida la replica del capo politico dei Cinquestelle: 'Non è possibile alcun governo del cambiamento con Berlusconi e il ...

La Lega dice no a Di Maio. Salvini si gode il voto friulano e non pensa a un ritorno al voto : Matteo Salvini non replica alla richiesta di Luigi Di Maio di salire insieme al Quirinale per chiedere il ritorno immediato al voto. Il "ballottaggio" proposto dai grillini al momento non alletta il capo della Lega, che anzi rilancia l'offerta di dialogo per formare un governo che includa Movimento 5 Stelle e centrodestra.Dalla spiaggia nella quale sta trascorrendo un giorno di riposo, Salvini si è goduto il trionfo di Massimiliano ...

Luigi Di Maio dice che «la pagheranno» (ma non si capisce chi) : Lo ha scritto su Facebook dopo l'intervista in cui Matteo Renzi ha chiuso a ogni accordo con il Movimento 5 Stelle The post Luigi Di Maio dice che «la pagheranno» (ma non si capisce chi) appeared first on Il Post.

Di Maio dice che preferirebbe fare il governo con la Lega : Repubblica oggi riporta una conversazione tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e alcuni sostenitori del M5S avvenuta durante una sua visita in Sicilia sabato pomeriggio. La conversazione, scrive Repubblica, è stata ascoltata da un giornalista del giornale che era presente all’aeroporto (a insaputa delle altre persone) quando Di Maio è sceso dall’aereo. A una domanda sulla possibilità che il M5S formi un governo, ed ...

Governo - appello di Luigi Di Maio al Pd : "Ecco i punti in comune" | Renzi dice no all'accordo : Il leader pentastellato spiega anche che sul contratto si possono definire tempi e obiettivi. E aggiunge: "Se si può farequalcosa di buono per l'Italia e mettere finalmente i cittadinial primo posto, noi ci siamo"

Di Maio/ “Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD - sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s : Di Maio: “Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. La lettera del leader dei Pentastellati al Corriere della Sera: ecco cosa dice(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:12:00 GMT)

Orfini dice che la parola di Di Maio non conta perché decide la Casaleggio : Roma, 27 apr. , askanews, 'Sappiamo bene quanto vale la parola di Luigi Di Maio: in questi anni abbiamo fatto accordi politici che dopo saltavano nonostante la parola data, come nel caso delle Unioni ...

Accordo con Di Maio? Nel Pd c'è chi dice no e invoca #Renzitorna : Alla possibilità che Renzi, dopo quasi due mesi, possa ritirare le dimissioni quasi nessuno sembra credere, al momento. Ma - avverte un parlamentare - le cose potrebbero anche cambiare se dovesse esserci un coro ad invocare il suo ritorno. Coro già partito sui social network con l'hashtag #Renzitorna. Con l'ex segretario, assicura Martina, il dialogo è costante, "ci sentiamo con regolarità, ...

Metamorfosi Di Maio - cosa diceva del Pd e cosa dice ora : Da "è un partito di miserabili" a "dialoghiamo": così è cambiato il linguaggio del candidato premier grillino Governo, gli orari delle consultazioni di domani. Renzi 'sondaggista' a Firenze IL PUNTO - ...

Governo - Martina : “Da Di Maio parole nette e chiare”. E ai suoi dice : “Basta hashtag - dobbiamo fare la nostra parte” : “Da Di Maio ho apprezzato le parole nette e chiare con cui ha chiuso la Lega. Se il rischio è di consegnare il Paese a delle derive pericolose, è necessario che il Pd faccia la sua parte. dobbiamo essere all’altezza di questo passaggio molto complesso e ragionare come comunità”. Così il segretario reggente Maurizio Martina intervenendo al corteo dell’Anpi. “Ora il mio suggerimento è di abbandonare gli hashtag. Se mi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : il Pd apre a M5S - intesa Martina-Di Maio ma Renzi dice no! (25 aprile) : ULTIME NOTIZIE, 25 aprile. Di oggi, ultim'ora: prove di intesa tra M5S e Pd, martina apre e Di Maio ascolta. Operazione d'urgenza al cuore per Giorgio Napolitano. Champions League(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 03:57:00 GMT)