Di Maio a Salvini | «Scegliamo insieme» Il leader M5S d’accordo sul “terzo nome”

DI Maio - VETO SU BERLUSCONI : ATTESA LA MOSSA DI SALVINI/ M5s - attacco da Forza Italia : “Sono inquietanti” : M5S, Di MAIO tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di SALVINI, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:01:00 GMT)

Di Maio : “Pronto a passo indietro - scegliamo un premier con Salvini” : Di Maio: “Pronto a passo indietro, scegliamo un premier con Salvini” Il capo politico del M5s ribadisce il no a Berlusconi, a governi tecnici e del presidente: “Non minaccio nulla ma il rischio di azioni non democratiche può esserci, scegliamo una personalità politica”. Continua a leggere

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...

Di Maio - nuovo appello a Salvini : <br> "Scegliamo insieme il Premier" : Luigi Di Maio oggi ha parlato ai microfoni di "1/2h in più" su Rai Tre, programma condotto da Lucia Annunziata. Il leader dei 5 Stelle ha ribadito di essere pronto a rinunciare alla poltrona di Premier pur di riuscire a formare un Governo con la Lega di Salvini, che sembra essere tornata l'unica soluzione possibile dopo il rifiuto arrivato dal Partito Democratico: "Se il punto è realizzare qualcosa per gli italiani, un programma elettorale, e ...

Antonio Socci - così Matteo Salvini si è mangiato Luigi Di Maio : C'è un rischio da molti evocato, ovvero che l'attuale crisi politica diventi addirittura una crisi istituzionale coinvolgendo la presidenza della Repubblica. Ma nessuno spiega come e perché può accadere. Invece è facile capirlo. Lo stallo fra i partiti diventa ...