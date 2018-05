Di Maio a Salvini | ' Premier terzo scelto insieme Via Fi | no ai tecnici'

Monti : Di Maio e Salvini scelgono premier? Non è costituzionale :

Di Maio a Salvini : «Scegliamo insieme». Il leader M5S d’accordo su un terzo nome : Ospite a “1/2 ora in più”, il leader del Movimento 5 Stelle conferma e pone delle condizioni però per il passo indietro: «Si realizzi il reddito di cittadinanza, via la Fornero e legge anticorruzione»

Di Maio - mano tesa a Salvini : “Scegliamo insieme il premier” : Roma, 6 mag. (AdnKronos) – “Se il punto è realizzare cose per gli italiani e l’ostacolo è Di Maio premier, allora a Salvini dico: scegliamo insieme il presidente del Consiglio, a condizione di realizzare reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero e seria legge anti-corruzione”. Passo di lato di Luigi Di Maio, che dagli studi di ‘In mezz’ora’ su Rai Tre tende di nuovo la mano al leader leghista, ...

Governo - Di Maio : "Pronto a fare un passo indietro - scegliamo un nome insieme a Salvini" : Il capo politico del M5s ribadisce il no a Berlusconi, a governi tecnici e del presidente: "Non minaccio nulla ma il rischio di azioni non democratiche può esserci"

Di Maio riapre a Salvini : “Facciamo un passo indietro per il bene degli italiani” : Il leader del Movimento 5 Stelle è intervenuto nella trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata aprendo alla Lega Nord: "Scegliamo insieme un premier terzo per il bene degli italiani ad alcune condizioni. Non siamo disponibili ad un governo tecnico".Continua a leggere

Di Maio fa un passo indietro : "Premier terzo scelto con Salvini" E ribadisce il no a Berlusconi : "E' una cosa che Matteo Salvini sa da un po': se il punto e' realizzare cose per gli italiani e quell'ostacolo e' Luigi Di Maio premier scegliamo insieme un presidente del Consiglio a condizione che questo sia a capo di un governo politico M5s-Lega e realizzi fatti come l'abolizione della Legge Fornero o il reddito di cittadinanza". Lo ha detto Luigi Di Maio a In mezz'ora in piu', su Rai 3. ...

Di Maio a Salvini : «Premier terzo scelto insieme. Via Fi - no ai tecnici» : Il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di...

