Devendra Banhart porta bambini a esplorare nuovi mondi

mantova.corriere

: Devendra Banhart - Mi Negrita (Daniele Di Martino Edit) - - Saint666ip : Devendra Banhart - Mi Negrita (Daniele Di Martino Edit) - - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Devendra Banhart, nuovi mondi per bimbi -

(Di domenica 6 maggio 2018) Noi, come adulti, viviamo immersi in un mondo davvero terribile, un mondo dove regnano personaggi come Donald Trump, mentre loro sono delle lavagne bianche, il loro sguardo è davvero unico ed è anche ...