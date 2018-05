Deus Ex Non è morto

eurogamer

(Di domenica 6 maggio 2018) PerEx, la serie RPG Cyberpunk di Eidos Montreal, c'è ancora speranza.Come riporta Cogconnected infatti la coinvolgente serie RPG Cyberpunk non ha fatto molto parlare di sé ultimamente. L'ultimo capitolo della saga risale ad agosto 2016 e si intitolavaEx: Mankind Divided. David Anfossi, il capo dello studio di Eidos Montreal, in un'intervista ha insistito nel dire che la serie non è "morta"."Ex è qui. Non ci siamo dimenticati diEx, abbiamo costruito lo studio con questo franchise", ha spiegato Anfossi. "Ci abbiamo investito sangue, sudore, tutto per riavviare questo franchise ed essergli fedeli, quindi non è. Non è", queste le parole dello sviluppatore.Read more…