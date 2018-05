De Benedetti sullo stallo politico | La soluzione migliore è che resti

huffingtonpost

(Di domenica 6 maggio 2018) "Penso che la cosaper l'Italia sia rimandare alle Camere il governo Gentiloni". È l'opinione di Carlo De, imprenditore ed editore, intervistato da Lilli Gruber al Festival della tv di Dogliani. "La cosa più logica sarebbe un governo Gentiloni che va in Parlamento a chiedere la fiducia per rifare la legge elettorale", ha detto."Io non dico cosa farà il presidente ma la cosaper l'Italia è rimandare alle Camere il governo Gentiloni, ha detto l'ingegnere. "Io penso che andare a elezioni ora è una cosa sicura - ha aggiunto - penso si andrà a ottobre anche se io preferirei si andasse insieme alle europee nel maggio prossimo". Secondo De, "il Parlamento potrebbe confermare un governo Gentiloni a temine, che è già in funzione e dovrebbe vivere solo per portare alle elezioni. È l'unica ...