De Benedetti ora insulta Salvini E il leghsita lo querela

(Di domenica 6 maggio 2018) Le parole di Carlo Deal Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani fanno discutere e accendono la polemica politica. L'Ingegnere ha commentato la situazione politica che sta attraversando il nostro Paese e di fatto mette nle mirino Matteocon parole di fuoco: "Il Movimento 5 Stelle è ridicolo maè il peggio: è antisemita, antieuropeo è finanziato da Putin". Secondo De, rispondendo alla domanda di Lilli Gruber su a chi bisogna credere tra Grillo e Di Maio sul referendum sull'euro, si tratta di "una buffonata. Gli italiani sanno che uscire dall'euro è una tale cazzata... Grillo faccia i suoi spettacoli e guadagni i soldi facendo il comico e non ci venga a dire cosa dobbiamo fare". Ne ha pure per il Partito Democratico e non risparmia critiche per la scelta di far saltare il dialogo con i grillini: "Lo stato del Pd è chiaramente comatoso. Io sono ...