Daniel Pedrosa | GP Spagna 2018 | “Incidente di gara? No | Jorge Lorenzo doveva guardare! Mi

(Di domenica 6 maggio 2018) Ancor più della vittoria di Marc Marquez, è dell’incidente del 18° giro, in curva 6, del GP di(quarta prova del Mondialedi MotoGP) che si parla e si continuerà a parlare. Sul triplo strike che ha visto coinvolti i due piloti della Ducati Andrea Dovizioso ee la Honda di, in lotta per il secondo e terzo gradino del podio, ha espresso la propria posizione a riguardo quest’ultimo, già protagonista quest’anno di una caduta in Argentina, costatagli la frattura del polso della mano destra. “Mi spiace finire lacosì. Non sono mai stato coinvolto in un incidente triplo. Stavamo facendo tutti e tre unabellissima, peccato non essere riusciti a finirla – le prime parole dello spagnolo (fonte it.motorsport.com) – Facevo fatica in accelerazione, non riuscivo a seguire le Ducati in rettilineo e per quello ...