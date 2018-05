Dal Valentino il via al Bike Pride 2018

A 123 anni Dalla nascita Rodolfo Valentino quasi un autobiografia 3 : Castellaneta. In occasione del 123° anniversario della nascita di Rodolfo Valentino, mito del cinema nato a Castellaneta il 6 maggio

MotoGP - Valentino Rossi e Maverick Vinales intervistati Dal figlio di Colin Edwards : - Come sarebbe la tua vita senza motociclismo? Non riesco a pensare alla mia vita senza moto, sicuramente sarei stato comunque uno sportivo, mi piacciono tanti sport come correre, andare in bici, ...

Contatto Marquez-Valentino Rossi - Agostini Dalla parte dello spagnolo : Contatto Marquez-Valentino Rossi, non si placano le polemiche dopo la gara di MotoGp in Argentina, nel mirino l’atteggiamento dello spagnolo che ha steso il pilota italiano. Ecco le parole di Giacomo Agostini a Tutti Convocati su Radio 24: “possiamo andare una vita avanti a polemizzare però non è giusto perché il nostro sport è questo. In Formula 1 è uguale, si spingono, si buttano fuori, si tamponano. Certo cerchiamo di non ...

Marc Marquez sperona e fa cadere Valentino Rossi. Lo spagnolo prova a scusarsi ma viene cacciato Dal box Yamaha : Valentino Rossi-Marc Marquez si ricomincia e questa volta il campione della Yamaha va giù duro come, forse, non lo si era mai visto dopo l'ennesimo scontro in pista che lo ha visto cadere pericolosamente sull'asfalto di Rio Hondo per il Gran Premio d'Argentina. "Ormai la situazione è molto pericolosa, qualcuno, la direzione gara, deve fare qualche cosa, Marquez - tuona il campione pesarese della Yamaha - non alcun rispetto per i ...

Dalla passione per la scrittura a quella per le moto - Valentino Rossi tra miti e... preoccupazioni : 'ecco dove ha sbagliato la Yamaha - Dovi? ... : Tanti, nel mondo dello sport, i campioni non più giovanissimi, che riescono ancora ad ottenere grandi risultati, come Roger Federer, 36enne, che è riuscito a tornare al top del ranking mondiale, un ...

MotoGp – Accuse Dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

DIRETTA MotoGP - LIVE warm-up GP Qatar 2018 : Marc Marquez velocissimo - 2° Dovizioso - insegue Valentino Rossi. Dalle 17.00 la gara! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonista cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi ...

Lo staff di Valentino Rossi visita la Pediatria dell'OspeDale di Pinerolo : Lo staff del Campione del mondo Valentino Rossi, ieri, martedì 6, i ha consegnato a tutti i bambini presenti nella Pediatria dell'Ospedale "Agnelli" di Pinerolo numerosi gadget firmati dallo stesso Campione motociclistico, ...