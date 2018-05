Cuba | le Nike in vetrina e i salari da fame La libertà a L’Avana è ancora per pochi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 maggio 2018) Scrivere sunon è mai facile, soprattutto in assenza di una stampa che non sia la propaganda del Granma o la faziosità di Miami Herald, portavoce della diasporana. Sull’Isla Bonita c’è chi maledice e chi invece si gode – da posizioni privilegiate – il New Deal. A riprova di una realtà a macchia di leopardo, nella quale è impossibile decifrare il futuro a lungo termine. Venerdì 20 aprile, il glorioso Granma, icona del PCC (Partido Comunistano) esce in edizione straordinaria con una foto in prima di Raúl Castro che solleva il braccio del suo successore alla presidenza, Miguel Diaz-Canel, designato dall’Asamblea Nacional, dopo un lungo percorso elettorale che ho descritto nel post di marzo. L’articolo di Granma preme sulla continuità della Rivoluzione, pur se adattata al nuovo quadro economico. La retorica si sforza di dare una notorietà a un leader ...