Cuba | la rivoluzione a piccoli passi Di danza

Cuba - Diaz-Canel è il nuovo presidente. “Continuità alla Rivoluzione - nessuno spazio al capitalismo” : Il Parlamento Cubano ha eletto Miguel Diaz-Canel presidente. Il 57enne succede a Raul Castro, 86 anni, ed è la prima figura istituzionale esterna alla famiglia Castro a guidare il paese. Diaz-Canel ha ottenuto il 99,83% dei voti. I parlamentari hanno approvato anche la nomina di Salvador Valdes a primo vicepresidente del governo per i prossimi 5 anni. Il Parlamento, secondo un iter non usuale, si è riunito in sessione nell’arco di due giorni. ...

Finisce era Castro a Cuba : rivoluzione gattopardiana con Diaz-Canel presidente : Eppure l'economia Cubana , in recessione dal 2016, ne avrebbe disperato bisogno, bloccata com'è dalla contraddizione di proseguire il sogno comunista pur riformando l'impianto economico. È stato per ...