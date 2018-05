Cremona | pensionato muore nell' incendio della sua abitazione

milano.corriere

: #aggiornamento #casalmaggiore #Malore in auto per un pensionato. Rianimato per mezz’ora, ma muore all’Oglio Po - C… - laprovinciacr : #aggiornamento #casalmaggiore #Malore in auto per un pensionato. Rianimato per mezz’ora, ma muore all’Oglio Po - C… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Undi 82 anni, Luigi Aquilino, ha perso la vitache ha distrutto l'appartamento in cui viveva a, al primo piano di uno stabile in via Ghisleri 40, vicino al centro. Le ...