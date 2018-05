CREDITO SOCIALE Il Grande Fratello cinese non è poi così lontano

Da Black Mirror al mondo reale : sbarca il Sistema di CREDITO SOCIALE in Cina Video : Se ne parlava da tempo, ora è ufficiale: la #Cina introdurra' entro il 2020 un punteggio Sociale. Come in #Black Mirror, un mondo governato dai social, con cittadini di serie A e cittadini di serie B, ciò che sembrava fantascienza diventera' presto reale, o almeno è quello che accadra' in Cina. Il Credito Sociale è gia' parzialmente attivo Il governo cinese, in realta', ha lanciato il punteggio Sociale diversi mesi fa, con una versione ...