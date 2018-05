Cosa ha detto Gentiloni a ' Che tempo che fa'

agi

(Di domenica 6 maggio 2018) Mentre i leader del centrodestra sono riuniti a Palazzo Grazioli per un vertice cruciale, il presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni, appare in televisione a 'Cheche fa'. Tra le domande che gli pone Fabio Fazio, una è inevitabile: se i partiti non riuscissero a trovare un accordo su un governo politico e Mattarella​ fosse costretto a cercare una personalità disposta a guidare un 'governo del Presidente', l'ex inquilino della Farnesina sarebbe disponibile? "Gli altolà preventivi sono pericolosi" "Preferirei di no ma quello che decide il presidente Mattarella mi troverà sempre pronto a rispondere. Lo considero un mio dovere", afferma, "se il presidente fa una richiesta a una personalità o a una forza politica, non prenderla in considerazione ...