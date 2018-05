Coree | Pyongyang bacchetta gli Usa | ostacolano la riconciliazione

Coree : Pyongyang chiede di aprire nuove rotte aeree : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Disgelo tra Coree - dal 5 maggio Pyongyang avrà il fuso orario di Seul - : Dopo quasi tre anni Corea del Nord e Corea del Sud torneranno a segnare la stessa ora. Pyongyang sposterà le lancette di 30 minuti. Un gesto di distensione seguito all'incontro del 27 aprile

Coree : Wang Yi in missione a Pyongyang il 2-3 maggio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Coree - STORICO INCONTRO KIM-MOON : TRUMP “PACE POSSIBILE”/ Video - Pyongyang distruggerà o congelerà l'arsenale? : COREE, lo STORICO INCONTRO fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:54:00 GMT)

Coree - Moon a Pyongyang in autunno : 11.36 Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in si recherà a Pyongyang in autunno. E' una delle decisioni prese nell'attuale vertice fra le due Coree, a Panmunjom. Dal primo maggio, inoltre, cesseranno tutte le attività di propaganda, compresi gli altoparlanti e i volantini lanciati dal sud sul territorio nordcoreano. Le due parti hanno anche concordato di stabilire un ufficio collegamento a Kaeseong, centro industriale congiunto che sorge in ...