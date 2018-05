Corea del Nord | ' Dagli Usa ostacoli alla distensione col Sud'

Filippine - 21esima conferenza dei ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali di ASEAN - Cina - Giappone - Corea del Sud : Il Paese continuerà a applicare una politica finanziaria positiva persistendo nella linea principale della riforma del lato dell'offerta, accelerando la ristrutturazione e combinandola con '...

Corea del Nord/ Kim cambia fuso orario : ed è boom di turisti nei "luoghi" della tregua : La Corea del Nord cambia fuso orario, adeguandosi a quello della Corea del Sud. Kim Jong-un sembra poi guardare al modello vietnamita di riforme economiche(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:10:00 GMT)

Corea del NORD/ Cambia fuso orario e Kim guarda alle riforme economiche del Vietnam : La COREA del NORD Cambia fuso orario, adeguandosi a quello della COREA del Sud. Kim Jong-un sembra poi guardare al modello Vietnamita di riforme economiche(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:19:00 GMT)

La Corea del Nord è passata al fuso orario della Corea del Sud : Il 5 maggio la Corea del Nord è passata al fuso orario della Corea del Sud, UTC+9: gli orologi del paese sono stati spostati in avanti di mezz’ora, cioè a sette ore avanti rispetto all’ora legale italiana. È una delle The post La Corea del Nord è passata al fuso orario della Corea del Sud appeared first on Il Post.

La Corea del Nord sposta le lancette in avanti - si allinea alla Corea del Sud : La Corea del Nord si è allineata all’ora della Corea del Sud nel quadro del processo di distensione fra i due paesi avviato durante le Olimpiadi: le lancette sono state spostate avanti di 30 minuti. La decisione è stata approvata dall’Assemblea suprema del popolo, ha reso noto l’agenzia ufficiale KCNA: “Il cambiamento di ora è il primo passo concreto preso dopo il terzo storico summit fra Nord e Sud per accelerare il ...

Corea del Nord - media : Trump incontrerà Kim a giugno a Singapore : L'incontro fra il presidente americano Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong-un dovrebbe tenersi a Singapore a metà giugno. Lo riportano alcuni media internazionali. La decisione dovrebbe ...

I giornalisti sudCoreani hanno rivelato il segreto delle scarpe di Kim Jong-un - : Nonostante l'importanza dell'incontro per entrambi i paesi politicamente, lo staff di diversi media sudcoreani si è preoccupato della comparsa del leader della Corea del Nord. hanno studiato le foto ...

Imminente il rilascio di tre prigionieri Usa detenuti in Corea del Nord : foto 2, è un pastore missionario arrestato per proselitismo nell'ottobre del 2015; Kim Sang-duk e Kim Hak-song sono professori di Scienza e tecnologia all'università di Pyongyang , arrestati l'anno ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quinta giornata. Corea Unificata in semifinale nel torneo femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 56 incontri nella quinta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, con la sorpresa della scelta di Corea del Sud e Corea del Nord di non affrontarsi nei quarti di finale della Championships Division femminile, proseguendo la competizione con un team unificato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : niente scontro Corea del Sud-Corea del Nord. Selezione unica in semifinale : Lo sport dà un altro esempio da seguire alla politica mondiale, che pure sta facendo passi avanti in questo senso: questa mattina ad Halmstad, in Svezia, per i quarti di finale dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo avrebbero dovuto affrontarsi Corea del Sud e Corea del Nord. La prima aveva avuto accesso diretto ai quarti dopo la vittoria del proprio girone, la seconda ha superato la Russia per 3-0 negli ottavi di finale: il sorteggio ...

Corea del Nord - Trump evoca imminente rilascio 3 americani : Potrebbe essere vicino il rilascio di tre prigionieri Usa detenuti dalla Corea del Nord. "Come tutti sanno, la passata amministrazione ha chiesto a lungo il rilascio di tre ostaggi da un campo di ...

SudCoreana CJ Logistics apre 'ponte' Eurasia su Via della Seta : Roma, 2 mag. , askanews, La principale compagnia logistica Sudcoreana CJ Logistics lancerà un servizio Eurasiatico per portare le merci lungo le antiche Vie della Seta, dalla Cina all'Olanda. Lo ...

Corea del Sud : esportazioni calate dell'1 - 5% annuo in aprile : Secondo quanto comunicato lunedì dal ministero di Commercio, Industria ed Energia di Seoul, infatti, in aprile le esportazioni dalla Corea del Sud , sesto maggiore esportatore al mondo, sono calate ...

LG G6 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Corea del Sud : Qualche giorno fa LG aveva preannunciato l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il suo G6 dal 30 aprile, partendo dalla Corea del Sud. Il produttore è stato di parola: il tanto atteso update è stato ufficialmente rilasciato ed i primi a riceverlo saranno, come detto, gli utenti sud-Coreani. L'articolo LG G6 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.