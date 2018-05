Consumi | Coldiretti | olio di oliva conquista il mondo | +49% in 25 anni 3

meteoweb.eu

(Di domenica 6 maggio 2018) (AdnKronos) – In Italia a fronte di una produzione di 370 mln di chili si ha un’importazione che ha superato i 500 mln di chili, rileva lasu dati Istat, con i 2/3 in arrivo dalla Spagna che è anche il primo produttore mondiale con un miliardo di chili. A pesare è ora anche l’ondata di maltempo del 2018 con almeno 25 mln di piante di ulivo danneggiate dalla Puglia all’Umbria, dall’Abruzzo sino al Lazio con dfino al 60% in alcune zone particolarmente vocate e la richiesta di rifinanziamento del piano olivicolo nazionale (Pon) da parte dell’Unaprol.Una esigenza per recuperare il deficit italiano con il piano che prevede di aumentare nei prossimi 4la superficie coltivata da poco piu’ di un milione di ettari a 1,8 mln di ettari anche con l’aumento delle aree irrigue con tecniche innovative di risparmio idrico. Si tratta ...